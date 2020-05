Joven pampeana sufrió el robo de imágenes con fines sexuales

La Unidad Funcional de Género Niñez y Adolescencia, junto al Área de Trata de la Policía y la Fiscalía de Delitos que impliquen Violencia Familiar y de Género, investiga el robo de imágenes de una joven pampeana y su posterior utilización en un sitio web de pornografía.

Fuentes judiciales explicaron que el hecho, que se dio a conocer en algunos medios periodísticos durante el fin de semana, y fue denunciado precisamente ayer. En ese sentido, precisaron que se estaban tomando «todas las medidas necesarias».

Por su parte, fuentes policiales consultadas -por el diario La Arena- indicaron que la situación denunciada consistió en la toma de imágenes desde las redes sociales «con tu nombre y la suben a la página ofreciendo servicios sexuales». A su vez, precisaron que se están tomando denuncias porque aparentemente habría más personas damnificadas. «Se ve que ha sido masivo», advirtieron.

Revictimización

El tratamiento que dieron algunos medios digitales locales generó rechazos en la comunidad, al revictimizar a la joven que sufrió el robo de sus imágenes. Esto se debe a que, deliberadamente o no, no omitieron la información esencial como nombre del usuario que subió las fotos, de la página donde estaban cargadas y el título que se le había puesto. Con eso «todos lo buscan», por lo que expusieron a la víctima y permitieron identificarla fácilmente en una ciudad en la que «nos conocemos todos».

Las fuentes policiales consultadas por este diario apuntaron a que en ninguna de las situaciones de abuso, violencia, trata u cualquier otro delito relacionado al género, se brindan datos personales para «resguardar a las denunciantes».

«En general, se trata de decirle al diario que no divulgue la información personal, es sabido, y más con estas cuestiones que son más íntimas», señalaron.

Violencia simbólica

La comunicadora feminista Lenny Cáceres explicó que publicar este tipo de información «es claramente violencia simbólica, contemplada en los tipos y modalidades, establecidos en los artículos 5 y 6 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres».

«Los medios de comunicación son extraordinarios aliados de esta violencia simbólica, puesto que refuerzan estereotipos de género a través del contenido de noticias, programas de ficción o de entretenimiento», agregó.

Con respecto al caso en particular, sostuvo que «si bien la imagen está blureada, ofrecen los links y medios por los que con facilidad pueden encontrar e identificar a la persona en cuestión, casualmente una mujer. Antes que información o denuncia de la situación parece una promoción. ¿Huele a morbo? Sí».

«Al difundir los datos concretos atentan contra los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujer. Deben formarse, es necesario, deben capacitarse para no seguir perpetuando estas y todas las formas de violencia contra las mujeres», completó.

