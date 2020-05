Adiós y gracias: Dieron de alta a la primera paciente con Covid 19 atendida en el hospital del Bicentenario

Francisca fue la primera paciente con COVID-19 en ingresar al Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría y tras 20 días de internación fue dada de alta. “Los quiero mucho a todos”, les dijo a los profesionales que le hicieron un pasillo humano para despedirla.

La vecina de El Jagüel, tiene 61 años y sin saberlo quedó en la historia del Hospital puesto en funcionamiento recientemente y en el que ahora también permanece internado uno de sus hijos, Daniel.

“Me contagié de un hijo que por su trabajo está en contacto con gente que viene del exterior. Después de mí, se contagió Daniel. Me enteré que era la primera paciente cuando estaba preparando mis cosas para volver a mi casa. Eso me emocionó profundamente. En todo momento me sentí contenida, es una maravilla que haya profesionales como los que atienden este hospital”, dijo la paciente. “Conocerlos hizo que tuviera esperanza de que el mundo puede cambiar. Estoy segura de que dejé a mi hijo Daniel en buenas manos y que pronto vamos a estar juntos de nuevo”, aseguró Francisca.

El Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría fue puesto en funcionamiento el pasado 30 de abril y, durante la emergencia sanitaria decretada por el avance del Coronavirus, recibe a pacientes con COVID-19.

