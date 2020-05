La impactante tapa de The New York Times por las muertes por coronavirus en EEUU

El diario The New York Times publicó este domingo en su portada un millar de nombres y apellidos de personas fallecidas en Estados Unidos a causa del coronavirus Covid-19, que representan el 1 por ciento de cifras de víctimas fatales que lleva allí causadas la pademia.

«Las mil personas que están aquí reflejan el 1% del total. Ninguno fue apenas un número», subrayó el periódico a través de las redes sociales.

La histórica tapa fue anticipada por el diario, uno de los más prestigiosos del mundo, durante la tarde de este sábado y en la imagen se lee un título que ocupa todas las columnas de la primera página con el enunciado: «Las muertes en EEUU se acercan a 100.000, una pérdida incalculable».

Con 1.613.476 contagios y 96.662 muertos, Estados Unidos sigue siendo por lejos el país más golpeado por el coronavirus en el mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP

— The New York Times (@nytimes) May 24, 2020