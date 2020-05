La Terminal de Ómnibus de Castex nuevamente quedará cerrada

Los nuevos concesionarios se hicieron cargo a mediados del mes de diciembre, y hoy anunciaron en las redes sociales que abandonan la concesión de la confitería y kiosco de la Terminal de Ómnibus de Eduardo Castex. El anunció se realizó en momentos que no circulan los transporte de pasajeros por disposición del gobierno nacional, para evitar la proliferación del Covid 19. “No cerramos definitivamente (el emprendimiento gastronómico), sino que cerramos en la Terminal. Nos mudaremos a otro local más chico. Ya daremos más información, gracias”, posteó uno de los concesionarios.

La firma Caneze fue la única oferta que se presentó en la licitación municipal en el mes de octubre, después de una convocatoria previa que quedó desierta por falta de oferentes.

La actual intendenta acompañó a los ofertes en el proceso licitatorio, y tomaron posesión cuando asumió la actual gestión municipal. El canon quedó establecido en 6.000 pesos mensuales.

“NO PODEMOS SEGUIR”

Los actuales concesionarios explicaron que las redes sociales que la decisión se tomó “debido a la situación que estamos viviendo” por la pandemia de coronavirus.

“Pusimos hasta lo que no teníamos para abrir este lugar, pero lamentablemente no podemos seguir. Se nos hace muy difícil. No sabemos qué va a pasar o hasta cuándo va a durar la pandemia”, expresaron.

“Seguiremos trabajando con normalidad hasta junio y después nos trasladaremos a un local más chico”, confirmaron.

