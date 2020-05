Homicidio de Brian Bolto en General Pico: «Mi intención no fue matarlo», dijo el acusado Naim Zoloa

Hoy comenzó el juicio contra Naim Poicú Soloa, de 20 años, quien está acusado del delito de «homicidio simple», en perjuicio de Brian Nahuel Bolto, de 24 años. La carátula es «Ministerio Público Fiscal c/ Soloa, Naim Poicú s/n homicidio simple».

El debate está a cargo de un Tribunal Colegiado presidido por la jueza de audiencia de juicio María José Gianinetto y los jueces de audiencia de juicio Carlos Federico Pellegrino y Marcelo Luis Pagano. Los fiscales actuantes son Guillermo Komarofky y María Emilia Oporto, y el defensor particular del imputado, el letrado Oscar Félix Ortíz Zamora.

El juicio, al igual que el desarrollado anteriormente en el caso de Enzo Gauna, tiene la particularidad de que es presencial, sin asistencia de público, por las especiales circunstancias vividas en torno a la pandemia del Covid-19. Por ello, se tomaron extremas medidas sanitarias de seguridad, con todas las partes respetando la distancia social entre sí, la provisión de alcohol en gel, ventilación y desinfección periódica del ambiente.

En los alegatos de apertura, el fiscal Guillermo Komaofky expresó que en este debate se realizó un acuerdo previo con la defensa a través de la aplicación del art. 297 presente en la última reforma al Código Procesal Penal que fuera puesto en vigencia a través de la Ley N° 3192, en febrero de este año; mediante el cual las partes pueden acordar una convención probatoria en referencia a la existencia de los hechos.

«Conjuntamente quien habla junto con Ortiz Zamora, en representación de su cliente, hemos acordado el hecho objeto del presente debate, el cual no va a ser discutido en los términos que aquí se presentan, sin perjuicio de la circunstancias de la particularidad que surja o que se incorpore con la valoración de los distintos testimonios más pruebas que se van a debatir durante este debate».

Esto quiere decir que en el debate, se pondrá en discusión la figura penal a aplicar en el caso del crimen de Brian Bolto, pero no la ocurrencia del hecho y la autoría del mismo. La aplicación del art. 297 del C.P.P es la primera vez en la provincia que se realiza desde la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal y con ello se evitó la citación y comparencia de diez testigos.

De esta manera, los hechos acordados por las partes y que no serán discutidos en el debate son los siguientes: el 6 de julio de 2019, siendo las 7 horas aproximadamente, en el domicilio sito en calle 308 Nro 1875 de General Pico, Naim Poicú Zoloa dio muerte a Brian Bolto, con una cuchilla de cocina cabo color blanco, provocándole tres heridas penetrantes, lado izquierdo- en el torso y en el cuello-, una herida cortante en oreja izquierda, raspones y herida superficial en cuello, golpe en la cabeza, precisamente en su frente, y una herida penetrante debajo de la axila siendo ésta la que causó la muerte por taponamiento cardíaco por herida de arma blanca, según lo informado por el médico forense Graciano Masó.

El fiscal aclaró que la discusión se basa en torno a la figura penal aplicable al hecho acordado. Mientras que para la Fiscalía se trata de un hecho que se encuadra en el art. 79 del Código Penal, es decir la figura penal de «homicidio simple» y la postura de la defensa mantiene que el hecho se encuadra en el art.35 del Código Penal «homicidio ocasionado por exceso en la legítima defensa».

El defensor Ortíz Zamora no realizó alegatos de apertura y manifestó que «se estará a la prueba que se produzca en la audiencia de debate».

“NUNCA PENSÉ QUE PODRÍA PASAR”

Finalmente, concedida la palabra al acusado, manifestó que si declararía. Sentado frente al tribunal, llorando dijo que «lo único que yo quiero decir es que la tragedia que pasó nunca me imaginé, nunca pasó por mi cabeza que podría haber pasado lo que pasó».

El fiscal le leyó a Naim Poicú Zoloa la declaración que había realizado en sede de fiscalía debido a que el imputado habría manifestado que no la recordaba bien.

«Estábamos en la casa de Orozco cerca de las 7 de la mañana, hacía 30 minutos habíamos llegado, tomando alcohol, todos re borrachos. Brian Bolto me empezó a pegar y se me tiró encima, me pegó una patada en los testículos. Zafé como pude, agarré un cuchillo que estaba en la cocina y le pegué una puñalada. Bolto siempre me pegó, desde chico. Nos conocemos desde chicos del barrio. Mi intención no fue matarlo, yo quería que me deje de pegar. Eso paso en la cocina. La primera puñalada es en la cocina, se va al baño y lo sigo y lo quise sacar. El cerró la puerta y yo quise entrar. Entre en el baño. Ahí creo que le di una puñalada más, no recuerdo. Ahí quedamos todos en shock porque le salía mucha sangre. Les dije que llamaran a una ambulancia y todos me dijeron que me vaya. Estaban Kevin Orozco, la Moni, la mamá y había mÁs gente. (…) No me acuerdo donde quedó el cuerpo de Bolto. El cuchillo era de ahí, lo manotee de ahí para sacármelo de encima. Esto fue en la cocina, los dos estábamos borrachos y empezamos a pelear. Él siempre me quiere sobrepasar, pegar, tratar como una sobra. Nosotros nos juntamos como a las 23 o 24 horas en la plaza del centro, y ahí estuvimos dando vueltas en mi moto, anduvimos por varios lugares. Mi intención ni fue matarlo, solo quería que me deje de pegar. Se me fue la mano», dijo.

La presidenta de la audiencia de juicio, María José Gianinetto le preguntó a Zoloa:

-«¿Ustedes eran amigos con Bolto de antes?»

-«Lo conocía desde chico».

-«¿Qué relación tenían?» Le preguntó Gianinetto

-«Desde chico nos juntábamos, pero de grande, cuando me convertí en artista dejé de juntarme con él porque siempre me pegaba, me robaba la plata, y un montón de cosas que no quiero recordar», respondió llorando el imputado.

TESTIMONIOS

El primer testigo citado fue Nicolás G. Cornetta, oficial subinspector de Policía de la Comisaría Tercera. Fue quien acudió al lugar del hecho cuando llamaron a la policía desde la vivienda donde sucedieron los hechos.

Cornetta describió el lugar del hecho de la siguiente manera» en el living se veía desorden típico de que hubo violencia». Luego agregó que «había marcas de arrastre (de sangre) en el piso que venían del baño» y que «en el baño era muy notoria la marca de arrastres que había y había un inodoro caído».

También agregó que cuando llegó a la casa de Orozco encontró a Tamara Miranda (la pareja de Kevin Orozco) «estaba en una de las habitaciones, con un bebé y estaba asustada».

A continuación compareció Tamara Lucía Miranda, pareja del dueño de la casa donde sucedieron los hechos, Kevin Damián Orozco. La testigo solicitó declarar sin la presencia del imputado en la sala.

Recordó que estaba durmiendo con sus dos hijos y escuchó ruidos. Se levantó y vio a Zoloa y Bolto discutiendo y a Orozco (su pareja) queriendo separarlos. Les pidió que se vayan todos y agregó: «ya Naim estaba con el cuchillo en la mano y entonces Naim empezó a decir te voy a hacer cagar (sic)..que esto..que el otro…´.Y ahí empezó. Se ve que Brian agarra una botella, se habrá pensado que era de vidrio, de cerveza, pero era descartable y Naim le dice ‘¿me querés pegar con una botella?´ y empieza a tirar puñaladas y Kevin (Orozco) trataba de separarlos y se corta la mano con el cuchillo y Naim empezó a tirar puñaladas. Yo miro para abajo y veo a mi nene de dos años que había visto todo y lo agarro y me lo llevo para la pieza».

Más adelante agregó que escuchó cuando Zoloa le decía a Bolto, mientras estaba tirado, en el piso «mirá lo que me hiciste hacer» y empieza a querer sacarlo para afuera. Orozco le pidió que se retirara y que dejara todo como estaba.

Ante una pregunta del fiscal en referencia a la actitud de Bolto antes de los hechos respecto a Zoloa contestó que » escuchó que Naim decía que ya estaba cansado que siempre les pegue a todos» y que «una vez que Naim ya tiene el cuchillo en la mano Brian agarra un envase de cerveza, pero era descartable el envase de cerveza y ahí Naim empieza a tirar puñaladas».

El fiscal le preguntó si vio a Zoloa clavar una puñalada a Bolto y expresó que «no. Yo agarré me metí para la pieza y cuando salí ya estaba en el baño (en referencia a la víctima)».

Y más adelante la testigo agregó que «lo vi cuando (Zoloa) lo estaba agarrando de las patas y lo sacó para afuera»

Finalmente la mujer expresó que el cuchillo utilizado estaba en la cocina porque ella misma lo había lavado, y que era «una cuchilla porque usaba para cortar carne y estaba bien afilada».

El fiscal le exhibió un cuchillo secuestrado en la investigación que fue reconocido por la testigo.

Luego fue el turno de Kevin Damián Orozco, conocido de Brian Bolto y dueño de la casa donde convivía junto a su pareja Tamara Miranda, sus hijos y su mamá Mónica Ferretti. El testigo solicitó declarar sin la presencia del imputado en la sala.

Ante la pregunta del fiscal sobre qué conocía del hecho respondió «conozco todo. Estuve con ellos. Empezó con una pelea, Bolto lo agredió a Zoloa y no sé cómo fue la circunstancia que Zoloa agarró un cuchillo de la cocina de mi casa. Yo agarré al nene más chiquito mío, de dos años, que estaba viendo todo, lo corrí para el costado y cuando fui a mirar ya estaba con las agresiones y las puñaladas. Le dio dos puñaladas delante mío, la tercera fue cuando (Bolto) se quiso cubrir atrás del nene y mío y fue cuando ingresó para el baño, quería ir para la pieza. Y del lado del baño Zoloa siguió tirando puñaladas a la puerta, está la puerta de mi casa marcada con las puñaladas».

El fiscal le preguntó cómo fue la agresión de Bolto hacia Zoloa y contestó «un golpe de puño en la cara». En ese momento se fue a la habitación a llevar a su hijo y cuando regresó «ya Zoloa tenía el cuchillo en la mano, Brian lo amenazaba con una botella de plástico, no sé si pensó que era de vidrio o qué, pero lo amenazaba con una botella y Zoloa le dio puñaladas».

A continuación fue el turno de Mónica Alcira Ferretti, madre de Kevin Orozco y conviviente en la misma vivienda donde sucedieron los hechos. La mujer también solicitó declarar sin la presencia de Zoloa en la sala. Expresó que ella mucho no conoce de lo sucedido porque estaba durmiendo ya tenía que ir a trabajar temprano.

«Lo primero que le dije a Brian Bolto es ‘hijo ándate a tu casa porque vos cada vez que venís siempre hay dramas acá en mi casa. No quiero». A lo que Bolto respondió «termino la cerveza y me voy». Ella se fue a dormir y cuando se despertó por los gritos de su nuera y los llantos de los niños, ya había pasado todo.

Ante la pregunta del fiscal de por qué habían ido Zoloa y Bolto a su casa esa noche contestó «no tengo ni idea».

Posteriormente compareció a testificar Franco Emanuel Ruiz, amigo de la familia que estaba durmiendo en la vivienda la noche de los hechos. Declaró que cuando pasó todo él estaba durmiendo y luego se despertó por los gritos. Se levantó como a las 5 a.m. y vio a Brian tirado en el baño. Se enteró después «que esa noche ellos habían ido borrachos a la casa, nadie los había llamado ni nada y se habían estado peleando, discutiendo y Zoloa agarró el cuchillo que había arriba de la mesa o mesada, eso es lo que yo me entero por ellos «, en referencia a Kevin Orozco y su familia.

Luego fue el turno del médico forense, Graciano Masó, quien explicó detalles de la autopsia realizada al cuerpo de Brian Bolto.

Finalmente testificó el médico de sanidad policial Eugenio Trucco, quien revisó al imputado Zoloa al ingresar en la comisaría detenido.

El debate continuará mañana, con los testimonios de Misael Blanco (perito psiquiatra), Candelaria Velázquez (testigo), Noelia Maese (testigo), Claudia Velázquez (testigo) y Erica Torres (testigo). Finalizando con los alegatos de clausura que brindarán el fiscal y el defensor del imputado.

POR PRIMERA VEZ, APLICARON EL ARTÍCULO 297 DEL CPP

En este juicio se aplicará por primera vez la convención probatoria acordada por las partes (defensor y fiscal) a través de la aplicación del art. 297, referido al acuerdo sobre la existencia de los hechos, la autoría del mismo y las pruebas que lo acreditan.

En el art. 297 se establece que:

«Es admisible la prueba que se refiera directa o indirectamente al objeto de la investigación y resulte útil para descubrir la verdad. Podrán limitarse los medios de prueba ofrecidos, cuando ellos resulten manifiestamente sobreabundantes.

Podrán realizarse acuerdos parciales sobre la existencia del hecho y las pruebas que lo acreditan, difiriendo para el juicio la discusión sobre la calificación legal y la sanción.

Cada parte podrá formular solicitudes y planteamientos con relación a las pruebas ofrecidas por los demás. Las partes también podrán solicitar al juez que tenga por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio».

De esta manera, se economizan recursos y se acortan los tiempos del debate ya que se evita la comparencia de testigos que de otra manera necesariamente tendrían que concurrir a testimoniar. En este juicio solamente serán citados a declarar a aquellos testigos o peritos que guarden relación con la discusión sobre las calificaciones legales propuestas por cada una de las partes, un total de 12. Los testimonios de los testigos relacionados con la prueba sobre la que se realizó la convención probatoria, es decir, sobre los hechos y la autoría del mismo- un total de 10 personas- se incorporaron al legajo por lectura y se evitó la comparencia de los mismos a la audiencia de debate.

El nuevo Código Procesal Penal es una reforma integral del Código Procesal Penal anterior, que venía aplicándose desde 2011.

La modificación de la norma, tiene como fin último reducir aún más los tiempos de los procesos penales, unificar etapas para evitar duplicidad de actos, simplificar el sistema de recursos, otorgarles a las víctimas una participación más activa en los expedientes, entre otras cosas.

Comentarios

Comentarios