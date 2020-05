«Machi» Rufino reveló la verdadera historia de la famosa canción «El anillo del Capitán Beto»

En septiembre de 1976 se editó El jardín de los presentes, el tercer y último disco de Invisible, la banda que en ese momento lideraba Luis Alberto Spinetta. Considerado uno de los mejores discos del rock argentino de todos los tiempos, comienza con «El anillo del Capitán Beto».

Hubo muchas especulaciones acerca del significado de la canción. A través de un video subido a Facebook, uno de los músicos de Invisible decidió terminar con todas las hipótesis.

«Machi» Rufino, bajista de Invisible, compartió el estudio de grabación junto a Spinetta, el baterista «Pomo» Lorenzo y el guitarrista Tomás Gubitsch, que pocos meses más tarde se sumaría al Octeto Electrónico de Astor Piazzolla. «Vi un video en el que Héctor Starc aclaraba la situación de unas guitarras de Pappo y Spinetta y me llevó a esto, a explicar algo que se prestó a muchas confusiones a lo largo de los años», advierte el bajista, quien se propuso terminar con el misterio de quién era el Beto al que aludía la canción.

«El nombre se me ocurrió a mí y por supuesto yo sé quién es Beto. Cuando buscábamos nombre para el tema, Luis decía, ‘el Capitán, qué…¿qué puede ser?’, y yo dije Capitán Beto, y le encantó la idea», narró Rufino sobre la génesis de una de la canciones más conocidas del rock nacional y que dio origen, entre otras leyendas, a la versión que sostenía que se refería al Beto Alonso, símbolo del River que en 1975 había salido campeón después de 18 años. Spinetta era fanático del conjunto millonario y la canción menciona un banderín de River: «Ahí va el Capitán Beto por el espacio, la foto de Carlitos sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo», dice un fragmento.

Rufino recordó que «mucha gente se adjudicó la dedicatoria supuesta del tema», como Alonso y Juan Alberto Badía. «Pero no tenía que ver con ninguno de los dos. Beto era un chico que era amigo mío, vivíamos casa por medio en la calle Paraguay, en Palermo. Era hijo único, éramos muy amigos», dijo. «Desgraciadamente, sufrió un accidente, golpeó la cabeza en una pileta de natación y murió. Recuerdo el sepelio, en Paraguay, entre Gurruchaga y Serrano, todo el barrio en la calle», añadió sobre el verdadero Beto.

Esa es la historia, no es más complicado que eso. El nombre Beto se usó porque representaba un sobrenombre común en la Argentina. Esa es la razón, y aprovecho para aclararla; en Wikipedia leí toda clase de explicaciones, ninguna tiene nada que ver y Spinetta nunca dijo nada que no debería decir y nunca dijo nada sobre cómo había sido la historia», se explayó. «No tengo por qué ocultarla y no me agrego ningún tipo de de mérito. Simplemente yo elegí el título y Beto era mi amigo», cerró.

