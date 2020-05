En Luiggi, fabrican jabón ecológico de aceite de soja para familias carenciadas

La intendenta Patricia Lavin encabezó la presentación del jabón neutro de aceite de soja que se comenzó a fabricar en Ingeniero Luiggi, para continuar facilitando la entrega de productos de higiene entre las familias de bajos recursos en medio de pandemia de Covid-19. El producto se logró con el aporte de materia prima de una aceitera de soja local y el trabajo de investigación y producción de la licenciada en Enfermería, Mariana Garay, y la profesora de Química, Florencia Sequeira, y la participación de la comuna norteña.

Sequiera y Garay fueron las encargadas de comenzar a fabricar alcohol en gel para los vecinos de la localidad norteña, y en los próximos días estiman que también producirán lavandina porque «es esencial» para evitar la propagación del virus. «Es un complemento a la propuesta de alcohol en gel y será distribuido entre las familias de escasos recursos en nuestra localidad», posteraron -en las redes sociales- desde el municipio luiggiense.

«Cuando comenzamos a fabricar alcohol en gel, surgió la idea de anexar un jabón ecológico apto para todas las personas, fundamentalmente para que no sea contraproducente para personas que tiene problemas en la piel. Y así surgió este jabón que es neutro y ecológico, limpia muy bien porque es antibacterial y esteriliza mejor, y no genera contraindicaciones a las personas que tienen psoriaris u otro problema de salud», explicó ayer la profesora Florencia Sequeira en una comunicación telefónica con Radio DON.

La entrevistada destacó que conjuntamente con la enfermera Mariana Garay estuvieron «varios días» realizando «ensayos y testeos» para «lograr la proporción adecuada». La aceitera «nos proporcionó muchos elementos y pudimos aumentar el ritmo de producción, y ahora en cinco horas estamos haciendo 100 litros de jabón», destacó Sequeira.

También destacó que la aceitera luiggense «tiene un laboratorio muy bien armado y equipado, y eso nos facilitó mucho el trabajo; e incluso cuando tenemos mucho trabajo, los empleados nos ayudan para acelerar las tareas».

-¿Qué derivado de la soja utilizan para hacer el jabón neutro de aceite de soja?

-Usamos el gliserol que es antibacterial, pero nosotras le hacemos un proceso para sacar el metanol y que quede totalmente apto y después producir el jabón. Obviamente, que se hacen los controles de calidad necesarios para que no genere ningún inconveniente al usuario. Está todo controlado, investigado y testeado. Es un producto natural y ecológico porque no le ponemos químicos.

-¿La entrega a las familias carenciadas las realiza el municipio de Ingeniero Luiggi?

-Sí. Entregamos un recipiente por casa y después se harán las recargas en distintos sectores de la localidad y evitamos la contaminación y contribuimos al medio ambiente. Es un jabón que tiene poca espuma porque no tiene los químicos tóxicos. Será una donación para asistir a las familias en el marco de la pandemia, porque la higiene es primordial, pero una familia entre comprar un litro de leche y un litro de jabón, va a comprar un litro de leche para sus hijos. Y analizamos un futuro mercado y fabricar jabón para ropa.

-Las crisis también puede generar una oportunidad. ¿Lo podrían comercializar en el futuro?

-Sí, hay que verlo así. Hay que reinventarse siempre. Ahora también, por oportunidades estamos analizando la posibilidad de fabricar lavandina. A medida que vamos fabricando los productos, es porque hay demanda en la localidad. Mariana (Garay) está en contacto con la población y conoce lo que se demanda. La lavandina es un desinfectante primordial en estos momentos.

-Viniste a La Pampa para pasar la cuarentena. ¿Pensaste que ibas a tener tanto trabajo?

-No, ni me lo imaginé. Tengo que agradecer. Me ha salvado, hago lo que me gusta. Y me permite colaborar e incentivar a los demás. La UNLPam también fabricó alcohol en gel, y así pueden surgir más emprendimientos en otras localidades en este momento de crisis. Nosotros tuvimos contacto de otras localidades para producir y para comprar. No podemos vender, pero podemos enviar el producto. Está muy bueno que se sumen, que colaboren y que todos colaboremos en estos momentos.

-¿Siguen fabricando alcohol en gel?

-La semana pasada terminamos la producción para el municipio de 600 potes. Ahora en los próximos días volveremos a la producción.

-¿O sea que también podrían fabricar lavandina para entregar a las familias más carenciadas de la localidad?

-Estamos investigando la lavandina y surgió la posibilidad de los repelentes que está fabricando la Universidad Nacional de San Luis. El repelente es más complejo. La lavandina la estamos investigando y quizás en 10 días lo podremos tener resuelto.

