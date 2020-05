Qué series, películas y documentales se estrenan durante junio en Netflix

Junio promete ser un mes de grandes estrenos en Netflix, con ansiados títulos tanto en series y películas como en documentales. La plataforma de streaming ofrece la temporada 3 de “The Sinner” y la 4 de “13 Reasons Why”, así como clásicos del estilo de “Volver al futuro”, “Indiana Jones y la última cruzada” o “El show de Truman”.

Series

13 Reasons Why: Temporada 4 (5/6/2020)

Queer Eye: Temporada 5 (5/6/2020)

F is for Family: Temporada 4 (12/6/2020)

Coisa Mais Linda: Temporada 2 (19/6/2020)

The Politician: Temporada 2 (19/6/2020)

Bosque adentro (12/6/2020)

The Sinner: Jamie (19/6/2020)

Marcella: Temporada 3 (14/6/2020)

¿Me escuchas? (4/6/2020)

De cita en cita: Temporada 2 (12/6/2020)

Manjares divinos (24/6/2020)

La orden secreta: Temporada 2 (18/6/2020)

Amar y vivir (26/6/2020)

Fuller House: Episodios finales (2/6/2020)

Reality Z (10/6/2020)

Perdida (5/6/2020)

RuPaul’s Drag Race: Temporada 12 (Próximamente)

RuPaul’s Drag Race: Untucked!: Temporada 12 (Próximamente)

Keeping up with the Kardashians: Temporada 1-2 (1/6/2020)

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 1 (1/6/2020)

The Real Housewives of New York City: Temporada 1 (1/6/2020)

The Real Housewives of Atlanta: Temporada 1 (1/6/2020)

Top Chef: Temporada 1-2 (1/6/2020)

The Titan Games (1/6/2020)

Modern Family: Temporada 7 (2/6/2020)

Modern Family: Temporada 8 (2/6/2020)

Modern Family: Temporada 9 (2/6/2020)

Modern Family: Temporada 10 (9/6/2020)

La cantina de medianoche: Temporada 1 (1/6/2020)

La cantina de medianoche: Temporada 2 (1/6/2020)

La cantina de medianoche: Temporada 3 (1/6/2020)

Películas

Los últimos días del crimen (5/6/2020)

5 sangres (12/6/2020)

La Red Avispa (19/6/2020)

Tren a mi destino (19/6/2020)

Adú (30/6/2020)

Bala perdida (19/6/2020)

Nadie sabe que estoy aquí (24/6/2020)

Siente el ritmo (19/6/2020)

8 (19/6/2020)

Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (26/6/2020)

Baby: El aprendiz del crimen (30/6/2020)

Victoria y Abdul (23/6/2020)

Mujer Maravilla (26/6/2020)

La torre oscura (30/6/2020)

Volver al futuro (30/6/2020)

Volver al futuro III (30/6/2020)

El gran Lebowski (30/6/2020)

Perdidos en Tokio (30/6/2020)

Indiana Jones y la última cruzada (Próximamente en junio)

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Próximamente en junio)

Indiana Jones y el Templo de la Perdición (Próximamente en junio)

El muñeco de nieve (23/6/2020)

Escritores de libertad (1/6/2020)

El show de Truman (1/6/2020)

El rey Arturo: La leyenda de la espada (7/6/2020)

Las últimas vacaciones (Próximamente en junio)

Rescatando al soldado Ryan (Próximamente en junio)

Río Grande (Próximamente en junio)

Documentales y especiales

Jo Koy: In His Elements (12/6/2020)

Eric Andre: Legalicen todo (23/6/2020)

Lenox Hill (10/6/2020)

Bebés: Parte 2 (19/6/2020)

La familia del soldado (19/6/2020)

Atleta A (24/6/2020)

Juegos locales (26/6/2020)

Genios del abecé (3/6/2020)

George Lopez: We’ll Do It For Half (30/6/2020)

Niños y familia

Alexa & Katie Parte 4 (13/6/2020)

Vera: Rescate arcoíris (2/6/2020)

El reino de las rimas (19/6/2020)

Kipo y la era de los magnimales: Temporada 2 (12/6/2020)

El cadáver de la novia (6/6/2020)

Cocomelon: ¡A cantar! (1/6/2020)

El Grinch (30/6/2020)

Jason y los argonautas (1/6/2020)

Anime

BAKI: La saga del gran torneo de Raitai (4/6/2020)

Brand New Animal (30/6/2020)

Amor de gata (18/6/2020)

