Ziliotto giró $6 millones y Castex pagó los salarios: “Preocupa seguir generando deuda con Provincia”, dijo Curutchet

La Municipalidad de Eduardo Castex solicitó al gobierno provincial un anticipo de Coparticipación de 6 millones de pesos, y ayer depositó los sueldos de los empleados de planta permanente y contratados, y hoy cobrarán los trabajadores jornalizados. Los funcionarios no cobrarán en término sus salarios, como ocurre -por distintos motivos- desde que asumió la actual gestión municipal. «El gobierno provincial asiste a los municipios y eso me da tranquilidad, porque podemos garantizar el sueldo de los empleados, pero me preocupa seguir generando deuda de coparticipación», reconoció la intendenta Mónica Curutchet en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

La comuna castense debe afrontar aproximadamente 16 millones de pesos de carga salarial mensual, por lo cual se abonan «desdoblados». Inicialmente se paga a los empleados de planta permanente y contratados, y trabajadores jornalizados; y los funcionarios cobran después de la primera quincena.

“La economía municipal está como la casa de los vecinos. No hay ingresos y esto afecta la Coparticipación y los ingresos municipales son muy bajos. Entiendo que esto de habilitar nuevas actividades también permitirá mayores movimientos económico social y municipal», expresó la intendenta Mónica Curutchet.

La jefa comunal explicó que la pandemia del Covid-19 generó un importante parate económico, pero la comuna debe continuar pagando los salarios a los empleados y tiene costos fijos que afrontar. «El próximo mes será complicadísimo, porque siempre que tenemos que pagar aguinaldos es muy difícil, pero además nos agarra con pandemia y con una deuda (por anticipo de coparticipación)», detalló Curutchet.

Deuda acumulada.

La intendenta castense Mónica Curutchet destacó la asistencia y auxilio del gobierno provincial para poder afrontar el pago de los salarios y continuar asistiendo a los vecinos durante la cuarentena por la pandemia del Coronavirus. «El gobierno provincial asiste a los municipios y eso me da tranquilidad, porque podemos garantizar el sueldo de los empleados, pero me preocupa seguir generando deuda de coparticipación», reconoció Curutchet.

«Cuando llegue el momento -post pandemia- espero que podamos negociar de la mejor manera para Eduardo Castex, porque este año nos quedarán muchos proyectos que estaban planificados. Y cuando llegue ese momento, espero que no hayamos acumulado mucha deuda -con el gobierno provincial- como para que no nos trabe ejecutar esos proyectos también durante el año próximo», planteó la entrevistada.

-¿Cómo está el cobro de las tasas municipales?

-Estuvimos un mes sin funcionamiento de las oficinas, cuando abrimos hubo un movimiento interesante, y después se estabilizó. Tenemos que buscar mecanismos para ser mas eficientes en el cobro, pero cualquier mecanismo que aplicas significa que le sacas a la gente el dinero que tiene para comer.

-¿Esto dificulta el funcionamiento municipal?

-El gobernador (Sergio Ziliotto) nos dijo que tenía que garantizar la comida de los vecinos, y estoy obsesionada con eso. Después veremos las deudas que generaron los vecinos y la deuda que contraeremos nosotros en el municipio. Ayudaremos a los vecinos para que puedan regularizar sus deudas y responderemos las deudas -municipales- como corresponde. Hoy la prioridad es la salud de los pampeanos y de los castenses.

