Histórico: La primera misión espacial tripulada privada de EEUU se acopló con éxito a la EEI

La nave que partió ayer desde el centro espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, llegó hoy a las 11.30 a la EEI, donde se acopló al módulo espacial.

«Bob y Doug, acá en Space X estamos honrados de haber marcado el comienzo de una nueva era en los vuelos espaciales. De parte de la asociación entre Space X y la NASA, felicitaciones por esto logro fenomenal y bienvenidos a la Estación Espacial Internacional», celebró la operadora en la Tierra, en diálogo con los astronautas.

Durante la maniobra, transmitida en vivo por Youtube, Behnken y Hurley tomaron el control manual y dispararon los propulsores para acomodar la posición de la nave, antes de volver a activar el control automático para los pasos finales que llevaron al acople.

«Ha sido un verdadero honor ser solo una pequeña parte de este esfuerzo de nueve años desde la última vez que una nave espacial de los Estados Unidos ha atracado con la Estación Espacial Internacional», manifestó Hurley, en un mensaje dirigido a la empresa y a la aencia espacial.

Dragon has docked! Crewed Dragon, with @AstroBehnken and @Astro_Doug on board, are connected to @Space_Station, with @NASA's communications satellites, known as #TDRS, still providing communications to both.

