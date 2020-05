Los estrenos de Netflix para junio en Argentina

Netflix renueva su catálogo como todos los meses y promete grandes estrenos para el mes de junio. En Argentina, la plataforma de contenido on demand sumará películas, series y documentales para seguir entreteniendo en tiempos de cuarentena por el coronavirus.

Este mes, los títulos sobresalientes entre las nuevas producciones son tiras como F is for Family, 13 Reasons Why y Queet Eye. También prometen los estrenos de los films de Volver a Futuro y la Mujer Maravilla.

Además, el sábado 27 de junio se sumarán los nuevos episodios de la serie Dark. Sin dudas, la tercera y última temporada de la ficción creada por Baran bo Odar y Jantje Friese es una de las más esperadas para este año.

A continuación, la grilla de contenido que se incorporará al gigante del streaming en junio:

SERIES

-2 DE JUNIO

Fuller House: Jimmy y Steph llegan con el bebé y pronto se zambullen en el mundo de la paternidad. Esto serán los episodios finales de la serie.

-5 DE JUNIO

13 Reasons Why: en la cuarta temporada, la graduación se acerca, y Clay y sus amigos luchan por mantener la delantera frente a los secretos que ponen en peligro su futuro.

Queer Eye: en la quinta temporada, los Fab 5 viajan a la histórica Filadelfia para transformar a un nuevo grupo de héroes cotidianos, desde un DJ muy trabajador hasta una estilista canina en aprietos.

Perdida: una emocionante serie de suspenso que explora la desaparición de una niña.

-10 DE JUNIO

Reality Z: los participantes de un reality show brasileño deben ocultarse en estudio de televisión durante un apocalipsis zombie.

-12 DE JUNIO

F Is For Family: en la cuarta temporada, Frank tiene lidiar con una visita no deseada de su padre mientras Sue descubre las maravillas del método Lamaze, y Bill se hace un nombre en la pista de hockey.

-19 DE JUNIO

The Sinner: Jamie: el detective Harry Ambrose investiga un espeluznante choque que lo conduce a uno de los casos más complejos y peligrosos de su carrera.

The Politician: en la temporada dos, ocurren traiciones, un triángulo amoroso y un candidato centrado en un solo tema se entrelazan en una campaña electoral para senador que Payton busca ganar a toda costa.

Coisa Mas Linda: en la temporada dos, Malu y las chicas intentan superar una reciente tragedia, pero no por eso dejan de aceptar nuevos desafíos laborales, de arriesgarse por amor ni de defender injusticias.

Más series: Modern Family (Temporadas 7-10), Keeping Up with the Kardashians (Temporadas 1-2), The Titan Games (Temporada 1) y Rupaul’s Drag Race (Temporada 12).

-27 DE JUNIO

Dark: retrata innumerables viajes en el tiempo y enredos intergeneracionales entre familias de un pequeño pueblo llamado Winden. Asimismo, es de destacar el trasfondo filosófico de muchos de sus diálogos y el tinte dramático de muchas de sus escenas en medio de una trama propia de la ciencia ficción.

PELÍCULAS

-5 DE JUNIO

Los últimos días del crimen: un ladrón de bancos se incorpora a una conspiración para accionar el último asalto histórico antes de que el Gobierno envíe una señal que ponga fin a los criminales.

-12 DE JUNIO

5 sangres: este drama bélico de Spike Lee, trata de cuatro veteranos afroamericanos regresan a Vietnam décadas después de la guerra en busca de los restos de su líder y un tesoro oculto.

-19 DE JUNIO

La red avispa: basada en una historia real, espías cubanos se infiltran en grupos del exilio para evitar el terrorismo contra la isla, pero a un costo personal altísimo.

Tren a mi destino: dos extraños se cruzan en un tren dirigido a Esmirna y entablan una relación basada en sus pasados románticos, turbulentos e inesperadamente entrelazados.

Siente el ritmo: April regresa a casa, después de fracasar en Broadway, y comienza a entrenar a un grupo inadaptado de jóvenes bailarinas para una competencia.

-23 DE JUNIO

Victoria y Abdul: un joven funcionario de la India llega a Londres para entregar un obsequio a la reina Victoria, y termina entablando una amistad muy peculiar con la monarca inglesa.

-26 DE JUNIO

Mujer maravilla: una princesa guerrera decide abandonar su hogar en una isla segura con la intención de poner fin a una devastadora guerra en el mundo exterior.

-30 DE JUNIO

Adú: tres historias que transcurren en Melilla (en la frontera entre España y Marruecos) mientras los inmigrantes arriesgan sus vidas para cruzar el estrecho de Gibraltar.

Baby, el aprendiz del crimen: Baby es el chofer de un hombre poco recomendable. En esta última misión, todo está a punto de salirse de control.

Más películas: La torre oscura, Volver al futuro, Volver al futuro III, Bala perdida, Nadie sabe que estoy aquí, Festival de la Canción de Eurovisión y La historia de Fire Saga.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

-3 DE JUNIO

Genios del abecé: narra el recorrido de los competidores del concurso nacional de deletreo en Estados Unidos, una competencia liderada por jóvenes indio-estadounidenses desde 1999.

-10 DE JUNIO

Lenox Hill: esta docuserie ofrece una mirada íntima del trabajo de cuatro médicos que salvan vidas en el hospital Lenox Hill de Nueva York.

-24 DE JUNIO

Atleta A: documental sobre los periodistas que revelaron los abusos perpetrados por Larry Nassar, médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos.

Más documentales y especiales Eric Andre: Legalicen todo Bebés: Parte 2 Jo Koy: In His Elements La familia del soldado Juegos locales George Lopez: We’ll Do It For Half Niños y familia 2 de junio Vera: Rescate arcoíris: Vera y Bartleby quieren llegar al otro lado del Arcoíris Sin Fin para traer de regreso a una valiente exploradora que también es la mejor amiga del rey Arcoíris.

-13 DE JUNIO

Alexa & Katie: Parte 4: Luego del verano, y Alexa y Katie comienzan su último año escolar. Juntas han superado muchos contratiempos, pero el futuro les reserva aún más.

Más niños y familia: El cadáver de la novia

