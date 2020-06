Ziliotto que alteró a los anticuarentena: “300 porteños no nos harán perder el norte de la salud”, aseguró

“A la Argentina que se está poniendo de pie y que trabaja, le están sobrando muchos porteños que se autodenominan con mucho ego como personalidades y hablan de una infectadura cuando fueron a manifestarse al Obelisco aun violando todas las normas sanitarias vigentes para evitar la propagación del Covid 19”, explicó el gobernador Sergio Ziliotto en Radio DON de esta localidad.

El mandatario realizó estas declaraciones en horario vespertino, cuando algunos medios de comunicación porteños ya pretendían darle una connotación política desmedida a las declaraciones del mandatario pampeano. “Los medios de comunicación de Buenos Aires pretenden llevar a una pelea del interior con Buenos Aires, pero acá el problema son los anticuarentena que están encabezados por un grupo que firmó una solicitada porque no se bancan haber perdido las elecciones y pretenden atacar el poder político de Alberto Fernández a partir de haber puesto la salud por encima de la economía”, destacó Ziliotto.

“Acá el problema no son los porteños o los pampeanos. El problema son los anticuarentena y las supuestas 300 personalidades, como se denominan con mucho ego, que firmaron un documento donde hablan despectivamente de un gobierno de infectologos, pero bancaron un gobierno de CEOs que vaciaron el país”, detalló Ziliotto. “La pelea es políticamente contra un sector que no es democrático, que hablan de una dictadura y fueron a manifestarse al Obelisco, aun violando todas las normativas sanitarias vigentes para evitar la propagación del Covid 19”, dijo.

“Acá 300 porteños no nos pueden hacer perder el norte de la salud, porque no les interesa si la gente come o no come, o si el comerciante puede abrir sus puertas, solamente les interesa esmerilar la imagen de gobierno que tiene Alberto Fernández porque tienen una ideología clasista”, destacó el entrevistado.

-Ziliotto, ¿usted percibe que pretenden utilizar sus declaraciones para desviar el eje de la discusión que es cuarentena si o cuarentena no?

-Claro. Sí. Mirá, mientras hay una Argentina que está de pie y reactiva la actividad económica, solamente pretenden golpear políticamente a un gobierno, con mecanismos totalmente alejado de las formas democrática, porque son los mismos que perdieron las elecciones en octubre del año pasado.

-¿O sea que considera que hay un sector que utiliza la cuarentena para atacar políticamente al gobierno de Alberto Fernández?

-Sí. Es evidente. La enorme mayoría de la Argentina que puede, puso en marcha casi el 80 por ciento de la actividad productiva, que es la Argentina que trabaja; ellos se dedican a denostar a un gobierno porque no comparten la forma de gobernar y esos son los porteños que le sobran al país.

