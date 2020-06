En Castex, los afectados por la cuarentena serán eximidos del pago de una cuota de la Licencia Comercial

El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante de Eduardo Castex (CD) para exceptuar, durante los meses de abril y mayo, del pago de las tasas por Licencia Comercial a los comercios, actividades y/o servicios que permanecieron cerrados durante la cuarentena por la pandemia de Covid 19.

Las autoridades municipales destacaron entre los fundamentos que las medidas tomadas para la prevención de contagios en el marco de la pandemia de Covid 19, que afecta al país y el mundo, tuvo sus consecuencias para algunas actividades económicas.

La iniciativa de los funcionarios castenses ingresó en la última sesión ordinaria del CD local, y seguramente mañana sería aprobado con el apoyo de los bloques del Frente Cambiemos y el Frente Justicialista Pampeano (Frejupa).

El proyecto de ordenanza del DEM exime del pago de dos meses de la tasa de Licencias Comerciales a los locales comerciales que no pudieron funcionar durante la cuarentena obligatoria, y que se encuentran habilitados por la comuna local.

La nómina incluye gimnasios, salas de eventos, hoteles, restaurantes, bares, pubs, confiterías bailables, transporte de pasajeros y/o toda otra que por disposición de los poderes públicos nacional y/o provincial no pudiera realizar sus actividades, por no haber sido consideradas esenciales o no haber obtenido una excepción para continuar su funcionamiento.

El texto argumenta que existen actividades que aún no han sido excluidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y resulta necesario que la municipalidad realice un “aporte pertinente para morigerar los efectos de la crisis sobre los sectores comerciales, que se ven imposibilitados de llevar a cabo las actividades cotidianas y por lo tanto obtener ingresos”.

“Es de estricta justicia subsidiar el pago de las Tasas de Licencias Comercial a estos comercios, que se hallan en una situación diferente respecto de todo el resto de los comercios que han sido eximidos de las distintas disposiciones nacionales, provinciales y municipales de aislamiento social, preventivo y obligatorio, permitiéndoseles realizar sus tareas y obtener sus ingresos”, destacaron.

