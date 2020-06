Viral: Pareja de recién casados se sumó a las protestas por el crimen de George Floyd

El sábado, por octavo día consecutivo, decenas de miles de personas en todo Estados Unidos salieron a la calle para manifestarse de forma pacífica por el asesinato de George Floyd y las marchas en Filadelfia tuvieron una inédita postal con una pareja de afroamericanos recién casados que dejó su fiesta para sumarse a los reclamos.

Mientras los manifestantes, que exigían justicia para George Floyd, marchaban desde el Museo de Arte al Ayuntamiento, los novios salieron del Logan Hall y se sumaron a la columna.

La multitud ovacionó a Kerry-Anne Perkins y Michael Gordon quienes, vestidos de gala, se tomaron de la mano y levantaron un puño en reclamo de justicia por los hechos de brutalidad policial y racismo en Estados Unidos. Imágenes de la pareja besándose en medio de la protesta se viralizaron en Twitter.

El sábado las protestas se multiplicaron desde Nueva York a Los Ángeles, pero tuvieron su epicentro en Washington, donde miles de personas rodearon las calles cercanas a la Casa Blanca.

«Sin justicia no hay paz», clamaron los manifestantes que se reunieron cerca de la Casa Blanca, delante del monumento de Lincoln y ante el Capitolio para protestar por el crimen Floyd, un hombre negro que fue asfixiado por un policía blanco.

A cinco meses de las elecciones presidenciales y en un momento en que Estados Unidos todavía lucha contra el coronavirus, la muerte abrió el debate sobre la brutalidad policial y las desigualdades que sufren los ciudadanos negros, agudizadas por la pandemia, que mostró que padecen tasas superiores de mortalidad y desempleo.

«Mucha gente piensa en el racismo y piensa en cosas como el KKK», dijo a la AFP Chris Wade, un profesor negro de 29 años en relación al grupo supremacista blanco. «Hoy el racismo es la falta de oportunidades y de recursos», afirmó en una protesta cerca del Capitolio.

The power of love on so many levels #BlackLivesMattter #phillyprotest pic.twitter.com/b5ox0QcnIz

— Rachel E. Lopez (@Rachel_E_Lopez) June 6, 2020