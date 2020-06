Ziliotto criticó a los anticuarentena: “Les da vergüenza plantear que quieren el camino de Bolsonaro, Piñera y Trump”

El gobernador Sergio Ziliotto defendió la gestión del presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kiciloff y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de la pandemia establecida contra el Covid 19. “No pueden buscar un equilibrio entre la salud y la economía” porque tienen circulación local del virus y “por eso privilegian la salud”, dijo el mandatario pampeano.

El gobernador Sergio Ziliotto realizó declaraciones en una radio porteña. “Se está trabajando muy bien desde el punto de vista que el principal norte es la salud, y donde hemos podido empezar a trabajar en un equilibrio entre la salud y la economía, lo hemos hecho”, dijo.

“Hoy lamentablemente en el AMBA, ni Rodríguez Larreta, ni el Presidente, ni Axel Kiciloff pueden pensar en buscar un equilibrio con la economía porque tienen circulación local del virus. El propio jefe de gobierno de CABA ha dicho que tienen circulación en todos los barrios, no sólo en los vulnerables que sólo ocupan el 30 % de los casos, por eso creo que es lógico lo que se está haciendo”, evaluó Ziliotto.

DESCONCIERTO

El gobernador Ziliotto expresó su desconcierto por “las posiciones contrarias” de algunos sectores minoritarios sobre el aislamiento social.

“No les veo un punto de vista de análisis de la cuarentena, sino uno distinto que es golpear al gobierno. Se está haciendo lo que corresponde, y si yo tuviera en La Pampa circulación local seguramente estaría en la misma situación que están Horacio Rodríguez Larreta y Axel –Kiciloff-”, dijo Ziliotto.

“Eso es claro, nosotros, los 24 gobernadores con el Presidente nos pusimos de acuerdo que el principal objetivo era cuidar la salud de los argentinos, en eso no se ha cambiado absolutamente ningún lineamiento, no nos corrimos nunca del camino trazado; algunos logramos salir antes, otros lo van a lograr más adelante, pero siempre priorizando la salud”, enfatizó.

LIBERAR LAS CALLES

“La otra alternativa, la que está pidiendo el famoso sector de la Infectadura es liberar la calle para que supuestamente se incentive la economía. Tenemos ejemplos, lo que pasa es que cuando plantean un escenario de que ´esto no va´ y tratan de autoritario al Presidente, también lo hacen con los Gobernadores y los Intendentes, que somos los que defendemos el territorio”, agregó.

“Plantean que este no es el camino, pero no se animan, tienen miedo y les da vergüenza plantear que el camino que ellos quieren es el de Bolsonaro, el de Piñera, el de Trump”, señaló.

“¿Qué quieren, liberar la calle, para que el virus haga estragos?, eso no te asegura reactivar la economía, porque hoy con la crisis económica que heredó este gobierno, con el agravante que planteó la pandemia, el problema es de demanda, no de oferta” subrayó. Y advirtió: “hoy podemos abrir todas las actividades económicas las 24 horas del día, pero no va a haber demanda, no va a entrar la gente, no va a gastar. La gente ha perdido su poder adquisitivo, y los que todavía tienen algo en el bolsillo lo guardan porque tienen miedo”.

LA ECONOMÍA SE RECUPERA

Ziliotto reiteró que el objetivo “siempre fue que haya la menor cantidad de pérdidas humanas, porque sabemos que la economía se recupera. Nosotros caímos al vacío en el 2001-2002 y salimos. Yo hoy quiero que salgamos de esta situación con todos los argentinos, con todos los pampeanos”.

“Hay sectores, dentro de la que están los medios concentrados que dependen del poder económico, que lo único que hacen es pegarle políticamente al gobierno porque no les cierra la herida de las últimas elecciones”, indicó.

“Hay un país que se está poniendo en marcha, que está empezando a trabajar, hay otro sector, minoritario, que solo piensa en pegar políticamente cuando deberíamos estar todos juntos detrás del objetivo principal que tenemos, tanto el Presidente como los Gobernadores, que es preservar la vida de los argentinos”, concluyó Ziliotto.

