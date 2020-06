Murió una motociclista en Santa Rosa y el marido se encuentra internado

Una mujer de 59 años, que iba a bordo de una moto junto a su pareja, murió luego que ambos cayeran a una zanja de la obra de recambio cloacal de la avenida Uruguay, en Santa Rosa. El siniestro ocurrió alrededor de las 20 de ayer, y ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Molas. Su pareja, un hombre de 55 años, continúa internado con múltiples fracturas.

La moto circulaba por la avenida Perón en dirección a Santa Rosa. Al llegar a la esquina con Uruguay, por motivos que se desconocen, el conductor no pudo maniobrar el rodado y los dos ocupantes cayeron dentro de una zanja de alrededor de tres metros de profundidad, publicó el diario La Arena.

Anoche no se pudo establecer si el conductor del rodado no vio la obra o si circulaban a una velocidad alta y no logró frenar a tiempo. Sin embargo, hoy abrirán las cámaras de seguridad de la zona que registraron el siniestro.

Testigos que estaban presentes en el lugar al momento del siniestro dieron aviso al Servicio de Emergencias Médicas (SEM), que pocos minutos después de las 20 llegó al lugar y con la ayuda de Bomberos de la Policía lograron sacar de la zanja a las dos personas que fueron trasladadas de urgencia al Molas con estado delicado.

Dentro del pozo quedó la moto 110 cc. junto con los cascos de los ocupantes. Producto del impacto, uno de los caños principales de las bombas de la obra se rompió y tras unos pocos minutos esa esquina se inundó de líquidos cloacales.

El lugar del hecho

La zanja corresponde a las obras de reemplazo del colector cloacal principal de 400 milímetros junto con la cañería de agua potable, por lo que el carril de la avenida Uruguay que va en dirección hacia la laguna Don Tomás se encuentra totalmente cerrado y con la zanja completamente abierta. El pozo está señalizado con cartelería y cintas de peligro.

En el operativo intervino personal de Bomberos y de la División Accidentología de la Policía de La Pampa, además del Servicio de Emergencias Médicas (SEM).

