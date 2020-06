Portezuelo del Viento: El macrismo le pide al gobernador de Mendoza que no negocie y continué con la obra

El macrismo salió a pedirle al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, que no se siente a negociar con el Gobierno nacional por la continuidad de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

El diputado nacional Omar de Marchi, máximo referente de Mauricio Macri en Mendoza, advirtió que el Gobierno quiere volver a «fojas cero» el proyecto para perjudicar a esa provincia gobernada por el radicalismo.

El Gobierno presiona con frenar la obra para que Suárez acepte que la gestión de la represa sea codministrada por las otras provincias en las que pasa el río Colorado, que son Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y La Pampa. Los pampeanos lideran la resistencia a que avance la obra ya licitada, publicó el sitio LPO.

Por eso el propio Alberto dijo el viernes en La Pampa junto al gobernador Sergio Zilliotto Nación dejará de financiar la represa, ya que no quiere pagar «una obra que es cuestionada por cuatro provincias». Alberto intentó redimirse del conflicto con que generó con los pampeanos cuando exceptuó los bonos de financiación del reperfilamiento decretado por Martín Guzmán en abril. «Nos cagó un compañero», se lamentó esa vez el ex gobernador Carlos Verna.

Pero pese a las objeciones de Alberto, el Gobierno ya transfirió tres cuotas e iba a depositar la cuarta en julio. En total se trata de 1023 millones de dólares para sumar 884 GWh al año a Mendoza y energía a 130.000 hogares.

REUNIÓN DE COIRCO

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, anunció por Twitter que el Gobierno tomó «la decisión de reactivar el funcionamiento del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), convocando al Consejo de Gobierno que integran sus cinco provincias y el gobierno nacional».

En esa línea se expresó la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, la más cercana a Cristina Kirchner, que si bien dijo que habló con Suárez y hablaron de estar «unidos», dijo que «debemos buscar los consensos con otras provincias».

DIPUTADO MACRISTA

«Señor presidente, con la obra Portezuelo del Viento no. Es una obra que está en pleno proceso de licitación y ya no hay más nada para discutir. La provincia de Mendoza no está recibiendo ningún regalo, esto fue un acuerdo que se hizo en el 2006», dijo De Marchi en un video que difundió en sus redes.

De Marchi recordó que Alberto fue quien firmó en 2007 el decreto que contuvo ese acuerdo, cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner.

A Suárez, De Marchi le dijo que «no se preste a participar de reuniones raras, en comités, en la Coirco, en la no Coirco, porque eso es lo que pretenden, volver a fojas cero todo para volver a discutir; no hay nada más que discutir, esta obra tiene que avanzar».

De este modo, le exigió que no se siente en la mesa convocada por De Pedro para el próximo 26 de junio. Si bien Suárez aún no se pronunció al respecto, en Mendoza dicen que asistiría a la reunión pero no aceptaría negociar.

Hasta el momento sólo habló el diputado mendocino Luis Petri, de la UCR. «Presidente, la obra Portezuelo del Viento no es fruto de un acto benevolente suyo. Es producto de un acuerdo para subsanar los perjuicios que el Estado Nacional ocasionó a Mendoza y que de no cumplir habilita a perseguir el cumplimento coactivo por acción ejecutiva», amenazó.

