El director del Hospital de Castex confirmó que desplazó a una funcionaria

El representante de la Zona Sanitaria II hace seis meses que puso en funciones al médico, Gustavo López, como director del Hospital “Pablo F. Lacoste” de Eduardo Castex quien tuvo que tomar las riendas de la institución en tiempos de pandemia. En la entrevista que difundió el sitio APN, del gobierno pampeano, López confirmó que desplazó del cargo a una funcionaria del centro asistencial castense.

El médico cirujano oriundo de Córdoba, con más de 25 años de trayectoria, también tuvo a su cargo del Hospital “Jorge Ahuad” de 25 de Mayo entre los años 2007 y 2013.

López realizó un balance desde que asumió la conducción al que resaltó como “muy positivo”. “Hubo mucha gestión, se debió trabajar intensamente en cuanto a eso, en medio de esta situación de pandemia. Nos esforzamos para conseguir insumos de todo tipo, entre ellos más recurso humano. En esa línea, hace unos meses, pudimos sumar a la médica generalista, Antonella Bugnone, consideramos que no hay nada más valioso para un grupo de salud que un buen recurso humano, es lo más apreciado”, comentó.

También se refirió al trabajo que vienen realizando y cómo tuvieron que adaptarse durante el tiempo de pandemia por la Covid -19.

“Estamos siempre preparándonos. Nos conectamos con los referentes, con las diferentes agrupaciones que el Ministerio de Salud nos acercó, capacitándonos, estamos en permanente contacto. Recibimos informaciones y actualizaciones permanentemente”, dijo.

“En la primera etapa nos dedicamos a estar a tono con todo lo nuevo. Primero instruyéndonos y segundo tomando decisiones respecto a lo organizativo, de cómo trabajar con los pacientes, la modalidad, cambiar la forma de atender, a qué dar prioridades”, destacó.

“No fue fácil adaptarse a modalidades de trabajo tan nuevas, guardias, turnos, adecuarse a cosas más dinámicas, cambios permanentes. Buscando la mejor manera de no aglomerar gente, el mensaje a la comunidad, atento a los cuidados personales, las nuevas formas de comunicación. Ha sido un trabajo laborioso más que difícil”, reconoció.

RECURSOS HUMANOS

López hizo hincapié en los recursos humanos y puntualizó en que siempre hacen falta. “Un director nunca va a decir que no necesita a nadie. Siempre necesitamos gente. Por un lado, sumamos a una profesional médica generalista, joven y trabajadora, y por el otro, el recurso que ya teníamos, está siendo capacitado todo el tiempo”, argumentó.

Mientras que respecto a los materiales que llegaron al hospital, agradeció los distintos aportes que fueron recibiendo, entre ellos los de particulares. “Tuvimos aportes de todo tipo. No puedo menospreciar todo lo que recibimos de parte de particulares, donaciones, cooperadoras, municipio y por supuesto del Ministerio de Salud de la Provincia, no sólo en los recursos, sino también en lo económico”, destacó.

“SITUACIÓN CAMBIANTE”

El responsable de centro asistencial consideró muy difícil proyectar a largo plazo, debido a la pandemia y la situación de cambio permanente. “Uno siempre quiere mejorar, estamos muy atentos al desarrollo de la pandemia, es difícil proyectar. Y no tenemos una fecha específica de cuándo va a terminar esto. Por el momento no nos atrevemos a salirnos del eje porque la situación es cambiante. Estamos en una provincia donde los casos fueron muy pocos, se pudo controlar, se tomaron buenas medidas y ahora gozamos de ciertas libertades, eso nos permite estar más relajados”, declaró.

En otro contexto López dio cuenta que desde la Dirección se abocaron también a resolver el caso de una funcionaria de la institución sanitaria pública que fuera recientemente desplazada de su cargo. “Estamos analizando aspectos administrativos internos del hospital, nos estamos ocupando del tema por los carriles pertinentes para poder ver el desarrollo de los acontecimientos”, contó al respecto.

AGRADECIMIENTOS

Finalmente, agradeció la posibilidad de llegar a la sociedad. “El hospital tomó acciones por la Covid -19, que aunque no saliera en los medios, no significa que no estamos haciendo nada. Nos capacitamos, nos organizamos, hicimos reformas edilicias, por ejemplo tomamos un pasillo del internado, lo continuamos hacia la vereda y generamos un sector de aislamiento, y tuvimos una salida de la internación sin contaminar otras áreas. Pequeñas obritas que fueron muy importantes”, detalló.

También agradeció a todas las personas de la localidad y al movimiento del propio personal para conseguir insumos que puedan atender la situación. “Comerciantes nos abrieron sus puertas y pudimos obtener insumos muy necesarios y escasos, barbijos, telas para implementos de cuidado, máscaras faciales”, concluyó.

