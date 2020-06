Ricardo Alfonsín en Radio DON: «Hay sectores que pretenden convertir a Vicentin en una nueva resolución 125», dijo

El futuro embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, planteó que algunos sectores empresariales, periodísticos y políticos opositores al gobierno de Alberto Fernández pretenden que la expropiación de Vicentín desencadene en una crisis similar a la ocasionada por la resolución 125 en el año 2008. El dirigente radical apoyó la estatización de Vicentin. “Es lamentable el pobre nivel de debate de la política en un tema serio como es la estatización de una empresa del mercado de granos, que es un sector estratégico para el país, no solamente porque están en juego los alimentos sino también porque está en juego el ingreso de divisas para el país”, destacó el dirigente radical en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

Alfonsín aclaró que si fuera legislador votaría la expropiación de Vicentin porque es una empresa importante que dejó de funcionar. “La querían comprar empresas multinacionales y esto generaría mayor concentración de las exportadoras, y algunas empresas se aprovechan de esa concentración para acordar entre ellos y establecer las condiciones de comercialización que no son las más convenientes para los productores”, planteó.

El entrevistado indicó que los interesados en comprar Vicentín eran todas empresas extranjeras, y consideró que no es positivo que se continúe “desnacionalizando la exportación de los granos”.

Alfonsín consideró que el Estado no se podía quedar de brazos cruzados porque la empresa le adeuda créditos por 1.350 millones de dólares. “Y además hay 7 mil empleados que están prendiendo velas para ver qué pasa con su trabajo, y hay miles de productores y cooperativas a las cuales Vicentin no les pago”, destacó.

El ex candidato a presidente de la UCR analizó que la decisión de Alberto Fernández fue “económica” y también “política estratégica” para que Vicentin pase a funcionar como una empresa pública privada, y se integre al ámbito de YPF “sería muy interesante para el país”.

“Algunos se oponen porque creen que el Estado debe dejar que las actividades que puedan ser económicamente rentables las deben hacer solamente los privados. Y yo creo que es necesario que el Estado tenga herramientas en el sector para evitar la carterización, para evitar que se aprovechen de los productores, que haya subfacturación en las exportaciones, evitar las especulaciones en las liquidaciones de granos y divisas”, planteó.

-Alfonsín, muchos sectores plantean que se debe defender a Vicentin, pero no se preocuparon cuando la empresa se estaba vaciando y tomaba deuda que no iba a poder cumplir.

-Es obvio que Vicentin compro e hizo negocios con productores y cooperativas sabiendo que no iba a poder cumplir con sus obligaciones de pagar, porque compró y a los pocos días se presentó en concurso de acreedores. Claro que es una cosa entre privados, pero es una cosa entre privados que nos perjudica a todos y al Estado lo clava en 1.350 millones de dólares.

-Periodísticamente tengo una sensación que hay sectores que pretenden convertir a Vicentin en un nuevo conflicto de las características de la resolución 125 del 2008.

-Y sí. Sí. Claro. Por supuesto, que sí. Ninguna transformación, buena o mala, se puede hacer sin el acompañamiento de la sociedad. Y creo que la sociedad no se equivoca en este caso. Y espero que la sociedad no escuche los cantos de sirena del neoliberalismo. Si eso ocurriera y gana las próximas elecciones el neoliberalismo, va a venir por la desregularización del mercado laboral, para privatizar lo que queda del Estado, privatizar las jubilaciones, para arancelar y privatizar algunas universidades, abrir la economía. Y tendrán que pasar más años para que nos demos cuenta que estas teorías no dan resultado, porque en el mundo no dieron resultados estas recetas.

ESPIONAJE M

El próximo embajador argentina en España, Ricardo Alfonsín, calificó “gravísima” la denuncia de espionaje ilegal que se habría realizado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Criticó la postura de la dirigencia de la UCR nacional que “hace la vista gorda” o “mira para otro lado”, en vez de pedir que se investigue y solidarizarse con los correligionarios perseguidos por los figones macristas. “Ahora, yo te pregunto, te imaginas si esto lo hubiera hecho este gobierno, las cosas que se hubieran dicho o si hubiera estado en el gobierno el Pro y hubieran descubierto algo así”, graficó.

“Esto es gravísimo y la Justicia tiene que actuar a fondo con la mayor celeridad para determinar si fue una célula loca o había responsabilidades superiores, y se determinen las sanciones para quienes hicieron estos espionajes”, dijo.

Cuestionó el rol de la dirigencia radical. “Me llamo la atención que algunos partidos hicieron la vista gorda, porque si yo fuera presidente de la UCR lo primero que hubiera pedido es que se investigue a fondo, porque si bien nosotros no gobernamos, fuimos socios de Cambiemos”, planteó. “Pero, parece que es más correcto callarse la boca y no decir nada. Es una vergüenza”, agregó.

-En La Pampa tenemos el caso del senador Juan Marino….

-Fue víctima. Ya Juan Marino hizo denuncias (en su momento) porque fue víctima, y ya algo se decía. No sé qué esperan los radicales para ser solidarios con los correligionarios. Y creo que están pidiendo más explicaciones los del PRO que los radicales. Esta actitud de los radicales no tiene nada que ver con la historia radical.

Comentarios

Comentarios