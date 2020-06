Protesta de trabajadores en la Plata de Reciclado de Castex: Una fiscala y la policía desalojan el predio municipal

La fiscala Leticia Perdomingo, acompañada por la policía y funcionarios municipales, está concretando el desalojo de los trabajadores que mantenían una protesta en el predio de la Planta de Reciclado de Eduardo Castex. La Justicia intervino tras la denuncia que radicó –el jueves- la intendenta Mónica Curutchet, porque no llegó a un acuerdo con los trece trabajadores de esa área municipal.

¿Por qué se originó el conflicto?…los trabajadores fueron reubicados porque supuestamente se ejecutarán obras de refacción en el edificio de la Planta de Reciclado, pero no brindan garantías que -finalizadas las tareas de albañilería- podrán volver a sus puestos laborales.

“Nostros no queremos perder los beneficios que hemos ganado en estos años”, destacaron ayer los trabajadores.

Cuestionaron el rol que tuvo la dirigencia del gremio ATE, y particularmente la dirigente Blanca Oyarzún, que tuvo comunicación con las autoridades municipales, pero no consultó y tampoco transmitió que había acordado un acta. “Nunca nos consultaron nada a nosotros y no estamos de acuerdo porque no se incluyó ninguno de nuestros pedidos”, indicaron.

“No vamos a dejar nuestros puestos laborales si no quedan estas cosas aclaradas en un acta, porque no queremos perder los derechos que hemos ganado durante muchos años de trabajo”, aseguraron.

