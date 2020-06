Otro crimen racial en EE.UU: Policías matan a tiros a joven afroamericano en Atlanta

Un joven afroamericano fue asesinado anoche a balazos por la espalda por policías de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. El hecho sucedió luego que se resistiera a ser detenido tras dar positivo en un control de alcoholemia. Así lo informaron hoy autoridades del estado de Georgia y testigos.

La Oficina de Investigaciones de Georgia afirmó que la Policía de Atlanta le pidió que investigara el hecho, que sucedió en medio de la conmoción en el país y el mundo por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco.

La víctima de anoche fue identificada como Rayshard Brooks, de 27 años. Su muerte ocurrió en la entrada de un local de comidas rápidas en una de las principales avenidas de la ciudad. Varias grabaciones de lo ocurrido se publicaron en las redes sociales.

Varios testigos que hablaron con las cadenas de televisión norteamericanas contaron que el hombre se había quedado dormido sobre el volante mientras hacía la cola para comprar en el local de comidas rápidas. Su auto ni siquiera impedía que los otros colientes pudieran llegar a la caja, simplemente tenían que hacer una maniobra extra para hacerla.

Tonight a friend of a friend witnessed the Atlanta police deparment shoot a unarmed Black man in the parking lot of a Wendy’s on University Ave. pic.twitter.com/p5wPFCvgl5

