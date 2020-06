Protesta de trabajadores de la Planta de Reciclado de Castex: Curutchet aplicaría sanciones y no descarta la tercerización

La fiscala Leticia Pordomingo y la más de una decena de policías ayer concretaron el desalojo de los trece trabajadores que se encontraban realizando, desde el miércoles, una La intendenta Mónica Curutchet ayer encabezó una conferencia de prensa donde admitió que les inició a los trabajadores un trámite administrativo porque incumplieron la asistencia a sus puestos laborales, y no descartó la tercerización del tratamiento de la basura. “Por el momento no lo tengo pensado” y “hoy no podría decir si lo vamos a privatizar o no”, deslizó en las declaraciones formuladas en el Centro Cultural Municipal (CCM).

La protesta de los trabajadores de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Eduardo Castex, comenzó el miércoles; y tras el desalojo trasladaron el reclamo a la vereda del edificio municipal. Y anunciaron que durante el fin de semana mantendrán la protesta en las inmediaciones del predio municipal ubicado en la zona sur de Eduardo Castex.

“VINIERON PARA APLASTARNOS”

El vocero de los trabajadores Cristian Coria afirmó que igualmente “seguiremos con una protesta pacífica defendiendo nuestros derechos”. “Los derechos de los trabajadores terminan en un rincón donde nadie le da pelota”, se quejó.

Y después vertió críticas a la gestión de Cambiemos. “Este gobierno vino para aplastarnos, porque no les importa nuestra salud, no les importa que progresemos”, cuestionó.

“Ahora van a seguir quemando basura y están quemando el cartón que recolectábamos todos los días en algunos comercios y ni siquiera se lo dan a un ciruja para que lo venda”, concluyó.

¿TRABAJADORES SANCIONADOS?:

La intendenta Mónica Curutchet y el secretario de Gobierno local, Luis Ordoñez, encabezaron ayer una conferencia de prensa, casi en paralelo a los anuncios que realizó el gobernador Sergio Ziliotto sobre la flexibilización de nuevas actividades en esta fase de Distanciamiento Social en territorio pampeano.

Allí la jefa comunal realizó su relato “de los acontecimientos”. Indicando que todo comenzó el lunes cuando citaron a los trabajadores para transmitir que serían reubicados porque representa un riesgo sanitario que se desempeñen en la denominada Planta de Reciclado.

Argumentó que hay mucho personal afectado a licencias porque están dentro de los denominados grupos de riesgo, y requiere trabajadores en algunos sectores laborales. Aunque después, también indicó que la reubicación obedecía a las intenciones de comenzar con un proyecto de tratamiento integral de la basura, con separación y reciclaje.

Curutchet acusó a los trabajadores de realizar una “medida (de protesta) ilegal” y confirmó que a los manifestantes les inició un trámite administrativo laboral por “incumplimiento de concurrencia a sus puestos de trabajo”. “Ese trámite lo continuaremos”, ratificó.

PERDIDAS ECONÓMICAS

Curutchet detalló que los 13 trabajadores que se desempeñan en la Planta de Reciclado cobran promedio 45 mil pesos. Y el año pasado con las ventas realizadas por la separación de la basura, se distribuyeron 300 mil pesos. Comparó que la comuna recauda 160 mil pesos mensuales por la Tasa de Reciclado. “No nos alcanza para pagar cuatro empleados”, planteó.

“La pandemia implicó 60 días de no trabajo de los empleados municipales y ahora hay que salir a limpiar el pueblo porque tenemos que tenerlo limpio y los vecinos siguen pagando sus tasas municipales. Es mucho el gasto que implica el Reciclado para que libremente tenga un montón de gente pagando sueldo y no brindando el servicio a la localidad”, dijo la intendenta.

-Curutchet, el proyecto integral de tratamiento de la basura ¿quiénes y desde cuando lo ejecutaran?

-Es un proyecto muy amplio, donde intervienen todas las áreas municipales y nos involucra a todos los castenses. Teníamos un sistema de tratamiento de la basura durante el gobierno de (Luis) Ordoñez, y lo queremos recuperar. Tenemos que definir si vamos a reciclar, si vamos a separar y como lo vamos a comercializar. Hoy tenemos un sistema de separación, y todo el producido es de los trabajadores del reciclado, y el año pasado además del sueldo se repartieron 300 mil pesos entre ellos.

-¿Hoy que se hace con la basura?

-Hoy se lleva la basura al basurero y hay una pala que está trabajando diariamente, desde hace cinco o seis meses, que reubica la basura. Se hacen espacios para enterrar y comenzar a generar los espacios para que quede totalmente trabajado con las distintas capas, para después comenzar con la forestación.

-¿Los trabajadores que realizaron la protesta en qué situación quedan?

-El martes se deben presentar a trabajar. Me juntare con el equipo de gestión para ver qué decisión tomamos. Lo que paso no es menor y es una falta grave para cualquier trabajador. Hay un montón trabajadores que hoy concurrieron normalmente a trabajar, y hay un grupo de trabajadores que en forma ilegal estaban tomando un lugar.

-¿Habrá sanciones para esos trabajadores?

-Tengo que analizarlo, pero si la situación lo amerita habrá las sanciones que correspondan, dentro de la legalidad y la normativa vigente. Hay algunos contratos y tienen una normativa que los contempla.

-¿Analizan la tercerización de la separación y reciclado de la basura local?

-En este momento no tengo pensada la tercerización. La idea es que pudiéramos trabajar con en anteriores gestiones. Tenemos que gestionar recursos en otros ámbitos porque el municipio no los tiene. Tenemos que estar abiertos para alcanzar el mejor tratamiento de la basura para mejorar el medio ambiente en Eduardo Castex. Hoy no podría decir si lo vamos a privatizar o no. Veremos si nos mantiene mantener esta situación.

