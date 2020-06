Ziliotto multó a una petrolera con $ 10 millones por paralizar el área Ayala III

La subsecretaría de Hidrocarburos y Minería de La Pampa aplicó una multa de 10 millones de pesos a la empresa Pluspetrol SA, por haber incumplido el contrato de explotación de hidrocarburos que mantiene con la provincia de La Pampa. La multa equivale a 948.492 litros de petróleo crudo.

La sanción se determinó porque la paralización de la producción ocasionó pérdidas directas en concepto de regalías no percibidas, como así también una disminución en la actividad de las empresas locales de servicios y mano de obra afectada a los trabajos configurando un incumplimiento contractual grave pasible de ser sancionado.



El organismo que depende de la Secretaría de Energía y Minería había intimado – el día 30 de abril – a la empresa a presentar los descargos correspondientes luego de verificar un cese total en las actividades del área que implicó la paralización de la producción de hidrocarburos, pese a ser una actividad exceptuada del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado a partir de la Pandemia de COVID-19.



La disposición a través de la cual se aplica la sanción que la paralización del yacimiento “fue producto de una decisión empresarial que no fue informada oportunamente, lo que “hubiera permitido realizar una evaluación conjunta, sobre las medidas a llevar a cabo, a fin de cumplir con las restricciones que les fueran impuestas a la empresa sobre el volumen de entrega, pudiendo evaluar alternativas que perjudicasen lo menos posible a todas las partes y no llegar a la decisión que ha adoptado Pluspetrol SA de paralizar totalmente el área Gobernador Ayala III”.



La defensa de los recursos naturales, del desarrollo productivo y de la mano de obra local son políticas públicas sostenidas por el gobernador Sergio Ziliotto que atraviesan todas las áreas de gestión.



En este sentido, deben garantizar como eje rector, tanto las acciones de promoción como las de control donde se resguarda, en este caso, la extracción sustentable de los recursos de La Pampa a través de sistemas en los que la renta permanezca en la provincia, aportando al crecimiento y a la generación de puestos de trabajo.

