El Juez federal de Santa Rosa señalado en el espionaje M: Lo relacionan con el agente Alan Ruiz

Un informe televisivo vinculó al juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, con el ex espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Alan Ruiz. Según la versión difundida, basada en testimonios de ex agentes, Baric fue el nexo para «cablear» con micrófonos una celda en el Servicio Penitenciario Bonaerense, destinada a Hugo y Pablo Moyano, debido a que en ese momento se desempeñaba como subsecretario de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El actual juez federal de Santa Rosa se mostró «sorprendido» y manifestó que la imputación que se le hizo «no es verdad». Ayer reveló¢ que ya había visto el informe y confesó que no tiene conocimiento sobre «en qué se basan», porque «juntaron tres o cuatro temas dispersos», publicó el diario La Arena.

Además, afirmó que durante su gestión como subsecretario, que comenzó en enero de 2016, «nunca ocurrió algo por el estilo, no se hizo espionaje y no hubo ningún cableo en ninguna unidad». Por estos motivos, consideró lo que se presentó en el informe es «una locura».

El magistrado anticipó que en los próximos días intentar conocer en profundidad la situación y, llegado el caso, se presentar ante la Justicia. «Estimo yo que no como imputado, sino como testigo. Sea lo que sea, a disposición siempre», explicó.

SIN COINCIDENCIAS

Consultado sobre si conoce a Alan Ruiz, el magistrado comentó que en el informe «hacen referencia a que yo lo conocía de allí, de cuando estábamos en La Pampa», cuando Baric se desempeñaba como fiscal federal subrogante, y remarcó que «jamás lo conocí».

Sin embargo, afirmó que si lo conoció «en una reunión en Buenos Aires», donde «salió el tema de que había trabajado con (el ex ministro de Seguridad de La Pampa, Juan Carlos) Tierno en su momento».

El juez enfatizó en que «temporalmente no coincidimos», porque‚ se fue de la Fiscalía «en diciembre del 2015, y ellos estuvieron después. Ni siquiera temporalmente coincidimos», insistió.

«Voy a averiguar de qué se trata, y por supuesto, llegado el caso de que me citen o me requieran obviamente ahí estar‚, no tengo nada que ocultar. Si hay algo de lo que puedo estar tranquilo es que todo esto que se dijo ayer (por el viernes) no ocurrió, ni remotamente», concluyó.

LA VERSIÓN DE LOS «AGENTES»

El periodista Rolando Graña emitió un informe el pasado viernes, en su programa de A24, donde reveló una serie de informaciones que habría sido aportada por «agentes» en la Justicia. Allí, hizo mención a la intervención del gobierno nacional en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) debido a que en la investigación «se descubrió que habían ‘alambrado’ las celdas donde estaban los ‘presos K’».

Sin embargo, Graña reveló que «allanaron también la cárcel de Melchor Romero», dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Aquí, según el periodista, entra en escena una vez más Alan Ruiz, que «trabajaba con Patricia Bullrich, que ya desde los tiempos de la Alianza odiaba a los Moyano, en especial a Hugo».

«Alan Ruiz, dicen los propios agentes de la AFI, había sido uno de los que desde el Ministerio de Patricia Bullrich había hecho algunas picardías contra los Moyano», contó el periodista y agregó que a Ruiz lo mandaron a la AFI. «Ahí es donde nace este grupo de operaciones especiales», indicó y se «armó una mesa de gente para meter presos» a los dirigentes.

En ese sentido, indicó que «ya habían preparado la celda para los Moyano, en el penal de Melchor Romero», porque la causa contra los dirigentes sindicales se tramitaba en la justicia provincial.

Graña relató que la AFI no tenía jurisdicción, pero «Alan Ruiz era un hombre de recursos» y tenía «contacto con Juan José Baric, que era en aquel momento subsecretario de Políticas Penitenciarias de la provincia de Buenos Aires».

«Este hombre había sido fiscal federal en La Pampa y recuerden que Alan Ruiz fue secretario de Seguridad en algunas de las gestiones del gobierno de La Pampa. Entonces de ahí se conocían», añadió.

«Vía Baric, dicen los agentes de la AFI, es que logró que le pusieran micrófonos en la celda que estaba destinada a Hugo y Pablo Moyano en la cárcel de Melchor Romero. Por eso allanaron esta semana la cárcel», indicó finalmente Graña.

«EL RESPONSABLE DE TODO»

El ex empleado de Juan Carlos Tierno en el Ministerio de Seguridad de La Pampa, Alan Ruiz, una vez más quedó en el centro de escena, en el marco de la investigación por las operaciones ilegales de espionaje. En este caso, el ex jefe de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es señalado como «el responsable de todo».

La información surgió de los datos que brindó un ex espía y policía de la Ciudad de Buenos Aires a los legisladores de la Comisión Bicameral de Inteligencia. En esa reunión, afirmó que Silvia Majdalani, segunda de la AFI, conocía las operaciones ilegales que les ordenaban, que la ex coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, recibía personalmente informes sobre espionaje y comentaba que «esto le interesa» al ex presidente Mauricio Macri.

A su vez, ratificó que hubo espionaje al Instituto Patria, donde tenía sus oficinas Cristina Fernández de Kirchner, y describió una operación para robarle el teléfono a un periodista.

Según consignó Néstor Espósito en un artículo para Tiempo Argentino, el ex espía «responsabilizó por todo eso a Alan Ruiz, un pampeano que ganó espacio en la AFI de la mano de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich».

Quien brindó toda esta información es Leandro Araque, que actualmente está investigado por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, por su supuesta participación en el espionaje para el macrismo. Araque «reconoció su intervención en operaciones que ahora se revelan ilegales» y «dijo que cuando detectó que estaba al margen de la ley -por ejemplo, el espionaje al Patria- se negó, y ello le valió ser eyectado de la AFI», afirmó el periodista del medio porteño.

RUIZ ORDENABA TAREAS ILEGALES

A su vez, el ex espía contó que «Ruiz le ordenó robarle el teléfono al periodista de Perfil Rodis Recalt, porque suponía que un agente de la AFI le estaba pasando información y quería saber quién era. Y describió que iba a almorzar a la Casa Rosada con Martinengo, a quien personalmente le entregaba informes de inteligencia y notaba el interés de su interlocutora, quien tenía acceso directo a Macri».

Por otro lado, Araque relató una reunión, compartida con el también ex espía Jorge Horacio Sáenz, con Majdalani «para explicarle que Ruiz les estaba ordenando tareas ilegales. ‘La Turca’, siempre según el relato, no labró un acta, ni desafectó a Ruiz, ni mucho menos formuló una denuncia judicial, sino que intentó que limaran diferencias».

«El testimonio de Araque fue demoledor para Majdalani. En cambio al ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, lo situó como más dedicado a temas judiciales que a tareas de espionaje», señaló el artículo.

La investigación judicial está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, quien explicó que está investigando «una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, que habría realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en diversas jurisdicciones».

