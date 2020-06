Agüero festejó «en vivo» ganarle juicios a un diario y a una revista de Argentina

Sergio Agüero, que resaltó su figura en esta cuarentena mostrando sus reacciones mientras se divertía con los videojuegos, fue noticia nuevamente por informar a sus seguidores que ganó sendos juicios realizados al diario Muy y a la revista Caras por «invadir su privacidad».

«Me acaba de avisar mi abogado de Beccar Varela que le acabamos de ganar el jucio al diario Muy y a la revista Caras. Así que… ¡Vamos, carajo! No quiero nada, me da igual, la plata, que hagan lo que quieran. Vamos a donarla. Me da igual lo que se ganó. A donar, a donar, punto. Pero, loco, privacidad es privacidad, viejo. ¿O no? ¿Tengo razón o no? ¿TENGO RAZÓN O NO? Pero que pasa lo que pasa es que después, lo que ponen, nadie dice nada…», dice Agüero en el video que se hizo viral.

El conflicto se dio cuando le sacaron una foto en un hospital de Quilmes junto a su expareja y cuando también lo fotografiaron de la revista Caras dentro de un hotel. «No me dejaban ser yo», se quejó el goleador histórico de Manchester City, quien luego contó con detalles como fue la foto, sin consentimiento, del hotel.

«Estaba sentado en la mesa y aparece una persona frente a mí y se sienta con su computadora. Y la notebook, algo especial tenía, una camarita especial que sacaba fotos. Y ‘pac’, sacaba fotos sin que me dé cuenta. Lo mandaron a ese tipo, pero estaba dentro del hotel», contó.

«Yo dije ‘qué raro el loco, pero seguí’. Me fui a la pileta, me metí, me hice el Meolans, hacía la Mariposa, la para atrás, hacía de todo en la pileta (ríe) y me sacaron una foto con ¡los calzoncillos de los Rolling Stones! Y el tipo apareció en la pileta, se puso a charla y me invitó al sauna. A mí no me cerraba la onda pero estaba relajado. El chabón era fotógrafo, me di cuenta cuando se fue», agregó.

