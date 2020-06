China: rescataron a cientos de gatos que iban a ser enviados a restaurantes

Cerca de 700 gatos fueron rescatados ayer en la ciudad de Linfen, en el norte de China. Los defensores que hallaron a los animales dieron a conocer que los mismos iban a ser destinados a numerosos restaurantes para ser parte del menú.

Los felinos se encontraban en jaulas oxidadas y se presume que fueron robados para ser traficados y sacrificados en restaurantes. Luego que allanaran el lugar, Linfen Small Animal Rescue, un grupo de protección animal, tomó el caso.

El operativo fue llevado a cabo por la organización animalista Linfen Small Animal Rescue y las autoridades chinas, quienes irrumpieron en el lugar y sacaron a todos los animales.

