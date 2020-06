El director del Hospital de Castex explicó porque desplazó a la Jefa de Personal: «Trascendió porque hubo juego sucio», aseguró

El director del Hospital “Pablo F. Lacoste” de Eduardo Castex, Gustavo López, confirmó que desplazó del cargo a la jefa de Personal porque internamente se detectaron errores en la carga de la información de la asistencia del personal a sus puestos laborales. “Se suscitó está situación porque una tarea no se realizó como debía ser, y esto generó una cadena de problemas y nos obligó a tomar una medida que no son felices, pero implica la necesidad de que el hospital funcione correctamente”, explicó López en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz. Y detalló que los errores administrativos fueron advertidos “hace más de 10 días”, por lo cual cursó “una nota al ministerio de Salud (de La Pampa), para poner en conocimiento de esa situación irregular que termino con la separación del cargo de una persona”.

-López, ¿los errores administrativos están relacionados con la carga de la información referida a los salarios de los trabajadores del centro de salud local?

-Sí. Está relacionado con eso. Pero, es necesario aclarar algo que es muy importante. Las personas que tenían una enfermedad preexistente cuando comenzó la pandemia de coronavirus, por decreto están permitidas de no concurrir a sus puestos laborales. Y se los clasifica con un código, y el mismo decreto aclara que no se les quita el presentismo. Por ejemplo, si soy hipertenso o diabético estoy (incluido) en este código, no concurro a trabajar, informó al gobierno mi patología preexistente y no pierdo el beneficio económico del presentismo. Entonces, ni el agente pierde el beneficio, ni el Estado está siendo estafado porque este agente cobre el presentismo. Acá nosotros pusimos sobre aviso al ministerio de Salud que estas personas estaban mal cargadas (en la rendición) en su situación laboral, pero no estaban usufructuando algo que no les correspondiera.

-¿Hubo negligencia, desconocimiento o intención de beneficiar a trabajadores desconociendo en alcance del decreto provincial?

-No. El código permite cobrar el presentismo, aun sin trabajar. Cuando advertimos que no se estaba cargando la información de los trabajadores que no estaban concurriendo a sus puestos laborales, avisamos al ministerio de Salud.

-¿Y esto motivará una investigación administrativa?

-Va a generar una investigación interna. Generó el alejamiento de la persona que estaba a cargo de esa tarea, y va a generar una investigación. Esto se debe investigar, más alla que es algo ya resuelto. No hay una pérdida económica para el Estado, porque los trabajadores están encuadrados para cobrar el presentismo.

-¿O sea que se autodenunció?

-Si lo quiere decir así, no está mal. Detectamos esa irregularidad, emitimos una nota para ver como lo podíamos corregir. Y la subjefa de Personal del gobierno de La Pampa nos respondió que el código no cargado no generaba un perjuicio económico al gobierno provincial, porque el código permitía que el agente continúe cobrando el beneficio del presentismo.

-La situación tomó estado público porque asi lo relevaron desde adentro del hospital. ¿Hay fuego amigo?

-Esto fue fuego amigo con direccionalidad de juego sucio. Todas las personas que nos vimos implicados en la situación estamos muy tranquilas porque no somos ningunos corruptos.

Comentarios

Comentarios