Espionaje M: denuncian que Fernando De Andreis recibió a agentes de la AFI en la Casa Rosada

Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, pidió a la Justicia que se investigue una reunión entre el ex secretario general de la Presidencia de Mauricio Macri, Fernando De Andreis, y un grupo de agentes de inteligencia involucrados en las maniobras de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos.

El escrito presentado este lunes por Beraldi aporta como novedad en la causa que se tramita en el juzgado de Lomas de Zamora el registro público de audiencias de Fernando De Andreis.

Según esos documentos disponibles en el sitio de la ONG Poder Ciudadano, el ex funcionario de Macri se reunió el 21 de enero de 2016 en la Casa Rosada con Javier Bustos y Jonatan Nievas, dos policías y supuestos espías imputados de participar en el espionaje ilegal de la AFI contra políticos opositores, empresarios y periodistas.

La ONG Poder Ciudadano accedió al registro completo de las visitas registradas en las tres puertas de ingreso a la Casa Rosada, desde el 2011 hasta julio de 2019. Allí figuran los involucrados a las maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Pero al mismo tiempo, surge de los documentos de acceso público, que por la “coincidencia horaria”, en este encuentro también habría participado Rodrigo Simón, un “comisionado” de la Policía Metropolitana, que fue detenido en 2010 acusado de tenencia ilegal de armas y explosivos, en una investigación por narcotráfico.

El abogado de la vicepresidenta remarcó en diálogo con C5N que es indispensable solicitar pruebas para investigar el ingreso de dos policías imputados en la causa y que formarían parte de la organización de espionaje ilegal. “Ingresaron el 21 de enero de 2016, y tuvieron una reunión en la Secretaría General de la Presidencia, que se extendió por unas 3 horas”, contó Beraldi.

Estas visitas a Fernando De Andreis a la Casa Rosada no habrían sido las únicas. Beraldi también aportó información al juzgado de Federico Villena -y pidió que se investigue- sobre reuniones entre los ex agentes de la AFI Leandro Araque, Jorge “el Turco” Sáez y Facundo Melo con la ex funcionaria encargada de Documentación Presidencial de la gestión anterior, Susana Martinengo, cuyo despacho estaba a pocos metros de la oficina de Mauricio Macri. Araque ya admitió que llevaban información y que Martinengo les decía “esto puede interesar arriba”. Araque y Sáez son los uniformado que se alertó recibien «cobertura» de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli en la Policía de Ciudad.

En el escrito presentado este lunes y al que accedió Ámbito, Beraldi aseguró que los registros de acceso público donde se puede constatar una nueva reunión podría “resultar de interés para la causa” y solicitó al juez Villena que “se arbitren todas las diligencias que resulten necesarias para constatar la información proporcionada y, en su caso, disponer las medidas correspondientes”, como un allanamiento o declaración indagatoria.

