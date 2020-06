En La Pampa, los diputados aprobaron sistema de multas para personas que no utilicen tapabocas

Los diputados pampeanos aprobaron sobre tablas el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Provincial (PEP) donde se propicia el sistema de multas para las personas que omitan el cumplimiento de las normas relacionadas con la utilización de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en territorio pampeano. La aprobación fue por mayoría, con el voto positivo de 27 legisladores, mientras que los diputados macristas Matías Traba y María Laura Trapaglia no apoyaron la iniciativa.

El presidente del Frejupa, Julio González, manifestó: “Esto es gracias al estatus sanitario logrado, y en reconocimiento al esfuerzo de todos los pampeanos. Somos conscientes de la difícil situación que están atravesando muchas provincias, que han determinado volver a fases anteriores”.

“El gobierno de La Pampa ha podido avanzar, pero para que eso se sostenga es necesario que no nos relajemos. Poniendo sanción a quienes no cumplen se contribuye a que todas las actividades puedan seguir funcionando”, dijo el ex intendente de Eduardo Castex.

Por otro lado, los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto por el que se propicia la ratificación de los Decretos Nº 1247/20, 1296/20 y 1249/20 del Poder Ejecutivo Provincial y se les dio fuerza de Ley.

Se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución donde se solicita al PEP que instruya las acciones pertinentes para declarar Patrimonio Histórico y Cultural al auto de colección “Gobrón Brillie” existente a la localidad de Intendente Alvear.

En el orden del día, se aprobó por unanimidad la iniciativa por la que la provincia adhiere a la declaración del año 2020 como «Año Internacional de la Enfermería». “Las enfermeras cumplen un rol central en este momento. Son el recurso humano noble que trabaja en la primera línea de batalla. Lo hacen con una vocación de servicio que muchas veces actúa como escudo. Esto es un reconocimiento y para reflejar sus condiciones de trabajo”, dijo Trapaglia.

LIBERACIÓN DE NAVEGACIÓN

También, se aprobó con el visto bueno de todos los bloques el proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial analice la posibilidad de realizar gestiones ante el ENACOM para la liberación de la navegación de todas las plataformas y sitios virtuales de utilización educativa de los Institutos de Educación Superior de gestión estatal.

El diputado Ariel Rojas explicó que esta iniciativa pretende que se generen beneficios “para los estudiantes terciarios, con la liberación de la navegación”; mientras que la diputada Agustina García aprovechó para “visibilizar un problema que es la situación de las universidades nacionales”. “Se ha lanzado un pedido al gobierno nacional para que se revea el presupuesto para las universidades, ya que un 10% es para la universidad y un 90% para sueldos. Estamos funcionando con el presupuesto 2018, y el proceso inflacionario es otro”, dijo.

PORTEZUELO DEL VIENTO

En otro orden, se aprobó por unanimidad los proyectos de resolución unificados, por los que solicita al Poder Ejecutivo Nacional derogue la Resolución Conjunta N° 57/2019 dictada por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda de la Nación, referido al rechazo de la obra Portezuelo del Viento.

“Las distintas provincias fueron reflexionando en Coirco y coincidiendo en que no había un estudio de impacto ambiental serio. Y que además había dificultades públicas. En términos generales estamos de acuerdo en repudiar estos convenios. Y por último agradecer la postura de reflexión que ha tenido nuestro presidente”, manifestó Espartaco Marín.

Desde el radicalismo, Andrea Valderrama expresó que los proyectos “reproducen los planteos que nuestra provincia viene haciendo con respecto a los recursos hídricos, sobre todo la financiación y ejecución de la obra. Si se lleva a cabo de la manera que está planteaba va a perjudicar los recursos hídricos”.

Mauricio Agón hizo su aporte: “Acá no hay posiciones caprichosas. Acá se está pidiendo el cumplimiento de la ley. Por eso reconocemos la presentación judicial. El cumplimiento de la ley de obras hidráulicas y de ley ambiental es lo que se debe cumplir”, dijo.

Además, se aprobó por unanimidad el proyecto del ex diputado Darío Hernández donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional mantenga vigente en todas sus partes el Decreto N° 1560/73, a raíz del proyecto que en su momento presentó la senadora Anabel Fernández Sagasti, donde pide que se derogue dicho decreto y que Mendoza perciba la totalidad de las regalías de los Nihuiles.

También, se adhirió por unanimidad al «Día de la Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre la Cuenca Interprovincial del Rio Atuel», a celebrarse el 21 de octubre.

Y salió por unanimidad el proyecto por el que se manifiesta beneplácito por la Declaración sobre la necesidad de constituir un Comité Interjurisdiccional para la cuenca del Río Atuel emitida por el Parlasur.

RUTAS PAMPEANAS

Más adelante, se aprobó por unanimidad la iniciativa donde se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que arbitre los medios para instalar señalización e iluminación en intersección de ruta provincial N° 1 y acceso al aeropuerto de General Pico.

En este mismo sentido, salió con el visto bueno de todos los presentes el proyecto donde se solicita la urgente iluminación y señalización en los cruces de las rutas provinciales Nº 7 y 1 con la ruta nacional Nº 5; la iniciativa por la que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial realice gestiones para la iluminación y construcción de una rotonda en la intersección de la ruta nacional Nº 188 con la ruta provincial Nº 9; el proyecto por el que solicitan la iluminación y señalización de las intersecciones de la ruta nacional Nº 188 con las rutas provinciales Nº 7 y 101; y la iniciativa por la que solicitan obras de iluminación en intersecciones de rutas nacionales y provinciales que atraviesan nuestra provincia.

También, se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución por el que se dirigen a Vialidad Nacional a efectos de solicitarle el urgente mantenimiento de los alteos en la ruta nacional Nº 35 entre Winifreda y Embajador Martini.

Y se aprobó por unanimidad el proyecto por el que se dirigen a las autoridades de Vialidad Provincial y de Ferroexpreso Pampeano S.A., a efectos de solicitarles dispongan el incremento de la señalización del paso a nivel ferroviario sobre la Ruta Provincial Nº 1, en su intersección con la vía férrea paralela a la calle Nº 31 de General Pico.

