Secretaría de la Mujer de La Pampa: “La prostitución no es un trabajo”, dijo Robledo

La secretaria Liliana Robledo se mostró en total desacuerdo con la intención del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de incluir como categoría trabajadores/as sexuales en la economía popular, aunque luego dio marcha atrás.

“Estoy totalmente en desacuerdo con cualquier decisión que intente legalizar la violencia. Considerar que la prostitución es un trabajo, sería no respetar la línea de trabajo de la secretaría que tengo a cargo. Luego sería pasar por alto todo tipo de tratado internacional al respecto y por supuesto es no reconocer que la Argentina y La Pampa en particular, es abolicionista”.

“Considero que la prostitución es una de las más grandes manifestaciones de la violencia. La Argentina ha firmado tratados internacionales, reconociendo que la persona en situación de prostitución es una víctima de un sistema prostituyente, por lo cual hay que sancionar al proxenetismo”, destacó Robledo.

“Pienso que la prostitución, como cualquier clase de explotación sexual, viola la dignidad humana y los derechos humanos, tales como la libertad y la integridad física. No es correcto decir que es el oficio más antiguo del mundo, ya que es en realidad, la forma de esclavitud más antigua. Por eso, debe ser abolida y reemplazada por trabajo digno”, finalizó Liliana Robledo.

La Secretaría de la Mujer, durante la gestión anterior, junto a la organización feminista Todas Somos Andrea y la escritora Elena Moncada sobreviviente de este flagelo, han realizado talleres, charlas y encuentros en distintas localidades de La Pampa marcando firmemente su posición abolicionista.

