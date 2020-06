El Ente Patagonia Cultural impulsa la Ley Federal de Danzas

El Ente Cultural Patagonia, presidido actualmente por Adriana Lis Maggio, realizó –el jueves 18- una presentación sobre el estado actual del proyecto de Ley Federal de Danza.

La reunión estuvo organizada junto al Movimiento Federal de Danza (MFD) y participaron representantes gubernamentales de las áreas de Cultura de cada provincia de la Patagonia, de algunos municipios, coordinadores regionales y provinciales del MFD y referentes de la danza que integran asociaciones, escuelas, academias, compañías y ballets en diversas localidades.



La presentación estuvo a cargo de Mariela Ruggeri, coordinadora general del MFD, quien enfatizó sobre la necesidad de contar con un Instituto Nacional de Danza que funcionará como ente público no estatal en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación.



El proyecto de ley tiene como objeto el fomento, la promoción, difusión y preservación de la danza en todo el territorio argentino, en sus diversos géneros y manifestaciones. En este sentido, Ruggeri realizó un resumen de las diversas vicisitudes que acompañaron desde 2008 el ingreso del proyecto de ley a la Cámara de Diputados, como así también sus sucesivas pérdidas de estado parlamentario.



Las y los secretarios y ministros de las Culturas que integran el Ente Cultural Patagonia manifestaron su adhesión y el acompañamiento necesario para trabajar en conjunto para que la danza tenga las mismas oportunidades que actualmente tienen el teatro, la música o el cine, a través de sus institutos y que esta ley sea una realidad.



ACTUALIDAD

El miércoles 17 se mantuvo una reunión (vía plataforma Zoom) en la cual el Movimiento Federal de Danza formalizó la entrega del proyecto de Ley Nacional de Danza a la vice presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, Carolina Moisés, quien se comprometió a realizar el trabajo correspondiente para ponerlo en tratamiento en la Cámara.

El proyecto se entrega por expresa sugerencia de Daniel Filmus quien tenía el compromiso previo de impulsarlo pero debido a su nuevo cargo debió cederlo.



El hecho de que el Estado reconozca a la danza como sector implica no sólo destinar un presupuesto para su fomento, protección y valoración, sino también entender que la danza representa pequeñas mini PyMEs locales que involucran a docentes, directores, intérpretes, pero también a quien lleva adelante tareas administrativas, de mantenimiento de los espacios, vestuaristas, iluminadores, sonidistas, escenógrafos, alquileres de salas, artistas audiovisuales, públicos que participan de cada muestra o presentación, etc. Debido a ello se llevan adelante acciones que permiten la profesionalización y puesta en valor de este arte.



El sector de la danza no tiene en el país ningún tipo de legislación de fomento que ampare, proteja y dignifique a las y los más 350.000 trabajadores, hacedores, investigadores, docentes, gestores y productores del ámbito dancístico, que se estima que se desempeñan en esta actividad.



PARTICIPANTES

En la reunión del miércoles 17 estuvieron presentes la diputada Moisés y sus asesores; el director Nacional de Industrias Culturales, Luis Sanjurjo; la coordinadora General del MFD, Mariela Ruggeri; y los/as coordinadores Regionales del MFD, Gabily Anadon por NEA, Alma Canobio por NOA, Daniel Payero Zaragoza por Centro, Federico Tello por Nuevo Cuyo, Juliana L. Villafañe por provincia de Buenos Aires, David Señoran por AMBA/CABA, Malva Roldán por Patagonia Norte y Santiago Soto por Patagonia Sur.



SEGUNDA REUNIÓN

En la reunión del jueves 18 participaron Ariel Ávalos – secretario de Cultura de Río Negro y presidente del Consejo Federal de Cultura; Adriana Lis Maggio – secretaria de Cultura de La Pampa y presidenta del Ente Cultural Patagonia; Marcelo Colonna – ministro de las Culturas del Neuquén; Oscar Canto – secretario de Cultura de Santa Cruz; Matías Cutro – secretario de Cultura Chubut; Maximiliano López – subsecretario de Cultura de Tierra del Fuego; Mariela Ruggeri – coordinadora General MFD y los Coordinadores Regionales del MFD: Malva Roldán por Patagonia Norte y Santiago Soto por Patagonia Sur.

