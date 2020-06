Los (¿ex?) trabajadores de la Planta de Reciclado de Castex realizan una panfleteada con críticas a Curutchet

Los (¿ex?) trabajadores de la Planta de Reciclado comenzaron la tercera semana de protestas, y en las últimas dos permanecen frente al edificio de la municipalidad de Eduardo Castex. Ayer recibieron el apoyo de militantes del Movimiento Evita. Y hoy están realizando una panfleteada, donde están transmitiendo su postura a los vecinos castenses.

En el texto expresan “malestar y descontento” por “el trato” brindado por la intendenta Mónica Curutchet. Y acusan a la jefa comunal de olvidar “los valores democráticos, principalmente la libertad y el dialogo”.

Los trabajadores de la Planta de Reciclado se quejaron porque “no somos tratados como el resto de los trabajadores municipales”. “Fuimos discriminados y perseguidos por nuestras supuestas ideas políticas”, denunciaron.

En otro párrafo aseguran que Curutchet “prometió y mintió diciendo que se iba a arreglar el Reciclado y que volveríamos a nuestros puestos de trabajo terminada la obra, cosa que no puso por escrito en la resolución y nota elevada al gremio”. “Mostrando –continua el texto- las miserias políticas de un momento en que se supone que más que nunca debería estar del lado de los trabajadores, y no arreglando por los costados con gente que no representa nuestro espíritu de trabajo y no nos conoce”

Los manifestante también denunciaron que actualmente “el reciclado está cerrado, se está quemando la basura a cielo abierto, lo que trae un grave daño ambiental y perjudica la vida inmediata del pueblo de Eduardo Castex”.

Version Con Arreglos by Chelo Urtiaga on Scribd

TRES SEMANAS PROTESTAS

Los trabajadores de la Planta de Reciclado iniciaron la tercera semana con las protestas porque fueron reubicados en otras reparticiones municipales, pero no les garantizaron que volverán a sus puestos laborales.

Los trece trabajadores de la Planta de Reciclado de Eduardo Castex comenzaron una medida de fuerza en el predio ubicado en la zona sur de esta localidad. La policía local, la fiscala Leticia Perdomingo y funcionarios municipales los desalojaron –hace dos semanas- del predio de la Planta de Reciclado.

Y desde ahí continuaron la protesta –incluso el fin de semana largo- en el ingreso al predio, y desde el lunes trasladaron la protesta al frente del municipio local.

El conflicto se originó porque los trabajadores fueron reubicados en otras reparticiones municipales, porque por la pandemia de la Covid 19 se encuentra cerrada la planta de separación de basura domiciliaria. Y paralelamente la comuna iniciaría con algunas obras edilicias para intentar poner en práctica un proyecto de tratamiento integral de la basura, que además de la separación se pueda reiniciar el trabajo de reciclado.

Ahora los concejales convocaron a voceros de los manifestantes para escuchar su postura, después de una reunión con a intendenta Mónica Curutchet.

La secretaria de Hacienda y Finanzas, Verónica Curutchet, aseguró –en Radio DON 101.5 Mhz- que en el municipio “nunca le cerramos las puertas a nadie, se atiende a toda la gente y en este caso no entendemos qué están pretendiendo”. “Las puertas del municipio siempre están abiertas y lo que menos queremos es esta situación, pero -los trabajadores de la Planta de Reciclado- no ingresaron al municipio para poder charlar o plantear que quieren una reunión», aseguró la funcionaria.

Por su parte, el vocero de los trabajadores, Cristian Coria, confirmó que continuarán “con la medida de fuerza porque esperamos tener una reunión con la intendenta” Mónica Curutchet, dado que después “de desalojar el predio no hemos tenido respuestas porque habló en conferencia de prensa pero no tuvo el dialogo personal que nos prometió».

