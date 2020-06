Más contagios en el programa de Lizy Tagliani: Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese tienen coronavirus

La semana pasada, Lizy Tagliani confirmó que tiene coronavirus Covid-19 luego de que uno de sus productores diera positivo. Por este motivo, todos los famosos que fueron invitados en los últimos días a «El Precio Justo», se emitía en Telefe durante la cuarentena, tuvieron que realizarse un hisopado. Miguel Ángel Cheruti y Belén Francese fueron los primeros en dar positivo.

«Recibí el resultado del control y la verdad, te shockea. En ningún momento tuve dolor de garganta, ni resfrío, ni dolor de cuerpo, físicamente me sentía bárbaro. Yo creía que me iba a dar negativo porque no sentía absolutamente nada», señaló Cherutti en declaraciones al canal de TV América.

«Yo lo tomaría como una gripe normal y que esto va a pasar. Sé que hay muchas familias que están sufriendo, pero yo de salud estoy bien», agregó el actor, imitador y humorista, quien indicó que su esposa Fabiola y su hijo Santino tampoco tienen síntomas compatibles con el nuevo virus.

«A mí familia y amigos les digo que se queden tranquilos que esto va a pasar. Estoy en un lugar en el que no me imaginaba estar. Ahora, hay que bancársela, pero esto me bajoneó un poco. Fui al programa por estar cerca del canal», expresó.

Por último, sobre Lizy Tagliani, mencionó: «Le mando un beso enorme, no hablé con ella porque no soy de molestar al otro. Sé que está al tanto de todo, fue un programa hermoso, nos divertimos mucho, pero sí, viendo las imágenes, estuvimos bastante cerca uno del otro en algunos momentos».

Por otro lado, Belén Francese utilizó su cuenta de Twitter para anunciar en la mañana del miércoles que tiene Covid-19.

Lamentablemente me enteré hoy que tengo COVID, estoy en shock , con miedo, angustia y una mezcla de sentimientos pero más q nada con miedo por mi mamá porque la vi el viernes 12. Recen por ella, Los quiero mucho, Gracias a todos por estar pendientes. Voy a procesar esto — Belen Francese (@belufrancese) June 24, 2020

«Lamentablemente me enteré hoy que tengo COVID, estoy en shock , con miedo, angustia y una mezcla de sentimientos pero más que nada con miedo por mi mamá porque la vi el viernes 12», anunció a sus seguidores la modelo. Además agregó que «recen por ella, Los quiero mucho, Gracias a todos por estar pendientes. Voy a procesar esto.»

Durante esos días la famosa tuvo contacto con su madre, por lo que comunicó su preocupación.

Comentarios

Comentarios