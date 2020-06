La Pampa adherirá a la Ley de Promoción y Producción del Gusano de Seda

En la reunión de la comisión de Asuntos Agrarios se emitió dictamen favorable -por unanimidad- a la iniciativa de la diputada Alicia Mayoral (Frejupa) para que La Pampa adhiera a la Ley Nacional 25747 de promoción y producción del gusano de seda. “Queremos esto porque es una actividad fácil, que es poco el insumo que lleva, y que podría garantizar desde cualquier hogar hacer una actividad que pueda paliar el duro momento que estamos pasando”, explicó la legisladora.

También, se aconsejó la aprobación del proyecto de Propuesta Federal por el que expresan beneplácito y celebran la obtención del sello «Producido por la Agricultura Familiar» a productores pampeanos. “Con esto queremos hacer un reconocimiento a los productores Gonzalo Burgos Mogro y a David y Abel Fiorucci”, remarcó la diputada María Laura Trapaglia.

El legislador Ariel Rojas también se manifestó al respecto: “Al ser toayense quiero destacarlos, porque Fiorucci representa a buena parte de la producción de la zona; y Burgos es un ejemplo, quien llegó a la provincia y prosperó con el paso del tiempo”.

VICENTIN

En tanto, se sacó despacho favorable por mayoría del Frejupa y fijando posición en el recinto por minoría de Propuesta Federal y del Movimiento Productivo Pampeano (Juan Brindesi) al proyecto de Leonardo Avendaño y José González por el que expresan beneplácito y apoyo a la iniciativa del Presidente de la Nación Alberto Fernández, de dar inicio a la expropiación y estatización por causa de utilidad pública de la Empresa Vicentin.

“Es muy importante. Esto no es una invasión a la propiedad privada, sino se trata de poder mantener los puestos laborales. Y también intervenir con algo tan estratégico como es la agroexportación. Es sumamente importante, aunque sabemos las trabas que hay. Desde nuestro bloque vamos a hacer todo lo posible para que esta empresa se recupere”, manifestó Martín Balsa.

Por su parte, Trapaglia fijará posición en el recinto, aunque dejó en claro que desde su bloque rechazan “la decisión de que un poder se inmiscuya en las decisiones de otro poder, afectando a la propiedad privada, que es un derecho humano”.

En respuesta, Balsa dijo que “empresas como estas de empresarios que han tomado créditos y que no se sabe qué han hecho, no queda otra que se haga cargo el Estado”. “La decisión no es una decisión del Estado, sino Vicentin lo llevó a que tenga que hacer esto. Que corra peligro cualquier empresa es una mentira. Muchos empresarios argentinos son buenos con la plata del Estado”, agregó.

OBSERVATORIO TURÍSTICO

Por último, se habilitó y se planteó la invitación a la secretaria de Turismo de La Pampa para tratar el proyecto de Alicia Mayoral (Frejupa), por el que se crea el Observatorio Turístico de la provincia de La Pampa.

“Me nace la inquietud de un observatorio de turismo. El turismo si uno va a otro lado ve que mueve economía. Se puede hacer desde la música, desde el paisaje. Hay que promocionarlo y regularlo. Para eso debemos tener buenos servicios. Por eso propongo la creación de un observatorio, junto con el bloque”, concluyó.

Comentarios

Comentarios