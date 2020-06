Asumieron los nuevos jefes de la Policía de La Pampa

El ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, encabezó hoy la ceremonia de posesión de cargo del comisario general (R) Héctor Osvaldo Lara, como nuevo Jefe de la Policía de La Pampa, y del comisario general (R) René Ángel Bossio como subjefe. El renunciante Roberto Ayala reconoció «diferencias» con el ministro de Seguridad: «Hay cosas que me estaban haciendo mal, y yo no quiero que el trabajo me afecte a la salud», dijo.

A través de los Decretos N° 1432/20 se confirmó al nuevo Jefe de la Policía provincial y por medio del Decreto N° 1433/20 se estableció al nuevo subjefe, tal lo dispuesto por el gobernador Sergio Ziliotto.

Participaron además el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Agustín García, y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Néstor Ángel Fontan.

El acto se celebró en la Sala de Reuniones del Ministerio de Seguridad.

AYALA RECONOCIÓ DIFERENCIAS CON DI NÁPOLI

Roberto Ayala ayer renunció a la Jefatura de Policía de La Pampa y tras la dimisión reconoció «diferencias en la forma de gestionar» con el ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli. «Hay cosas que me estaban haciendo mal, y yo no quiero que el trabajo me afecte a la salud», expresó en declaraciones al diario La Arena.

Consultado por los distintos rumores que surgieron ante su dimisión, Ayala dijo que «nunca hubo mala relación con el ministro (Horacio Di Nápoli), pero sí hay diferencias en la forma de gestionar»: Y reafirmó: «No hay diferencias en lo personal, las diferencias las hemos tenido trabajando. Por eso lo que tengo que hacer es dar un paso al costado, ya es un ciclo cumplido también».

