Ya son 30 las personas que tienen coronavirus en Telefé

El secretario general de SATSAID dijo que «todos son asintomáticos y casi sin manifestaciones». Se confirmó que Josefina Ansa, periodista de Telefé noticias, dio positivo, por lo que el resto del staff debió ser hisopado.

A pesar de la implementación de protocolos para evitar la propagación de la enfermedad y poder continuar con la actividad, preocupa la disparada de casos positivos de Covid 19 en la televisión argentina. Es que en las últimas horas el secretario general de SATSAID, Horacio Arreceygor, confirmó que ya son 30 los casos en Telefe y aclaró que fueron «todos asintomáticos y casi sin manifestaciones».

Asimismo explicó que comenzaron a conocerse cuando se tomó la decisión de testear a raíz de los casos que aparecieron en «El precio justo», el programa de Lizy Tagliani. «Esto fue cuando decidieron testear a todos y de ahí salió está cantidad de gente que llevamos contando 30 en total. Nosotros trabajamos con nuestra obra social ahora, acudiendo con cada compañero», señaló en diálogo con el ciclo radial «Por si las moscas» e insistió en que «venimos trabajando bien con pocos casos y cumpliéndose todos los protocolos muy bien con las empresas».

En cuanto a la situación en otros canales, Arreceygor manifestó que «está todo muy controlado: en América hay 2 o 3 aislados. En El Nueve dos nada más que se hicieron test y no tenemos resultados aún. Y en TV Pública afiliados nuestros pero que vinieron de afuera, no dentro de la empresa» y recordó que «en La Flia hubo un solo caso sospechoso que terminó siendo una gripe».

Además señaló que se avanzó con el establecimiento de un protocolo para retomar las grabaciones de ficciones y programas futuros. «Se presentó protocolo para trabajar y se enviaron al Ministerio de Salud pero a medida que aumente la curva eso no va a pasar. Se preguntó varias veces cuándo podía empezar Marcelo Tinelli pero no hay miras de eso, no depende de las empresas ni de los trabajadores sino de cómo viene la curva de contagios», aseveró.

Cabe destacar que ayer se confirmó que Josefina «China» Ansa, una de las periodistas de ‘Telefe noticias’, dio positivo, por lo que el resto de los integrantes del staff debieron ser hisopados y se conocerán los resultados en los próximos días.

En tanto Leo Alturria, el novio de Tagliani, confirmó que su hisopado dio negativo y buscó transmitirle tranquilidad a su novia y a todos sus seguidores. «Parece catastrófico que en estos tiempos, en los que no hay solución, te agarre Covid-19. Confiemos en que saldrá la cura y que con un simple pinchazo podremos volver a la normalidad», expresó el joven en sus redes sociales y luego lanzó un comentario para la conductora: «Lizy, mi amor, te amo. Espero que te hayas sacado un peso de encima. Sé que estabas preocupada. No es tu culpa, quédate tranquila. Te mando un beso enorme».

Por otro lado, Nicole Neumann y Alejandra Maglietti se destacan por los mecanismos de cuidado y prevención que implementan para evitar contagiarse de Covid 19. Sin embargo, en los últimos días se vieron envueltas en situaciones que podrían haber puesto en peligro su salud: dos personas tosieron y estornudaron cerca de ellas.

En el caso de Nicole, estaba dando una entrevista para Hay que ver, el ciclo de Cabal 9, cuando un hombre pasó cerca de ella y estornudo, algo que no le cayó nada bien: «como el que entra en Estados Unidos a un avión diciendo que tiene una bomba. Horrible el gesto. Ya después veremos quién fue», expresó visiblemente enojada y luego sacó un pulverizador con el que desinfectó la zona por donde pasó el hombre, que es un trabajador de la productora.

Fue a raíz de este suceso que en Bendita TV analizaron la situación y Maglietti contó una situación similar que le toco vivir en un supermercado. «Voy siempre con la máscara, con el barbijo pero en la fila de un supermercado una persona me tosió en la nuca. No sé si lo hizo a propósito, obviamente me enojé, me di vuelta y se lo hice saber y me dijo que era una paranoica», añadió.

