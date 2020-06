Conductor bonaerense eludió control policial, lo demoraron y falleció en el ingreso a La Pampa

El conductor transitaba por la ruta nacional 188 y se detuvo en el control policial del Puesto Caminero Fortín Pampa cuando iba hacia Intendente Alvear, pero allí se descompensó y falleció. La policía secuestró el rodado y el automovilista fue trasladado a la morgue del Hospital Gobernador Centeno de General Pico, para que le practiquen la correspondiente autopsia. La víctima fue identidicada como Eduardo Guillermo Porto, oriundo de Avellaneda (Buenos Aires).

El Puesto Caminero Fortín Pampa se encuentra en cercanías de Bernardo Larroudé, en el límite con la provincia de Buenos Aires. El VW Vento circulaba por la ruta nacional 188 al mando de Eduardo Guillermo Porto, oriundo de Avellaneda (Bs As); y lo acompañaban Roberto Martín Bazán (de Ensenada, Bs As) y María Noel Lynch (de Intendente Alvear). Los bonaerenses indicaron que trasladaban a la alvearense a su residencia, pero no tenían permiso de circulación, ni autorización de ingreso a territorio pampeano, publicó El Norte en Movimiento.

El rodado pasó el Puesto Caminero de Fortín Pampa sin detener la marcha, por lo cual la policía solicitó a la comisaría de Bernardo Larroudé que procedan a la demora.

Cuando demoraron el rodado, la policía les transmitió que los escoltarían hasta el Puesto Caminero, y en ese momento se descompensó Porto. “El conductor se autoasistió con un inhalador, y la policía escoltó el rodado hasta la Posta Sanitaria de Bernardo Larroudé, pero el médico de guardia transmitió que ingresó sin signos vitales”, indicaron fuentes policiales.

