La Escuela de Entrenadores Cesar Luis Menotti tendrá una subsede en La Pampa

La Escuela de Entrenadores de fútbol César Luis Menotti tendrá su subsede en la provincia de La Pampa, luego de gestiones llevadas adelante por técnicos del norte pampeano. Los referentes provinciales de la entidad serán Gustavo Caminos y Edgardo «Tuco» Leguizamón.

La institución cuenta con el aval de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que días atrás ratificó el convenio que reconocía a la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti como escuela oficial de AFA.

Las clases se desarrollarán de manera virtual, a partir de agosto, mientras que los trabajos de campo se llevaran a cabo en una localidad pampeana, que será definida oportunamente, según la cantidad de inscriptos en la región.

El ex entrenador del seleccionado argentino campeón del mundo en 1978, César Luis Menotti, es el director ejecutivo de la Escuela. La entidad cuenta también con la presencia de reconocidos profesionales, como Angel Cappa (ex ayudante de Menotti y DT entre otros de River y Racing), que es profesor asociado, y de Fernando Signorini (ex preparador físico personal de Diego Maradona y de la Selección argentina), que se desempeña como coordinador del área de preparación física.

«Aquellos interesados en hacer el curso deben contactarse con nosotros y les mandamos el link para inscribirse. Tienen que aclarar que cursan La Pampa, porque sino después el presencial lo van a tener que ir hacer a otra sede», contó sobre la forma de anotarse.

Las inscripciones se mantendrán abierta hasta el 10 de julio, mientras que las clases virtuales se pondrán en marcha el 3 de agosto. No se cobra matricula de inscripción y la cuota mensual tiene un costo de 5.000 pesos. Aquellos interesados podrán contactarse a estos teléfonos: (02302)-15453081 (Leguizamón) o (02302)-15636808 (Caminos)

La Escuela de César Luis Menotti llegó a La Pampa por iniciativa de un grupo de entrenadores pampeanos, que encontraron el acompañamiento del técnico de Belgrano de Córdoba, Ricardo Caruso Lombardi.

«El nexo lo hicimos a través de Caruso Lombardi. Hizo una charla con nosotros vía Zoom, tiró la posibilidad y no lo vimos mal, porque es virtual. Lo que sí queremos aclarar que es una opción más para la provincia, no es competencia con nadie», destacó.

«Por ahí hay muchos que querían hacer el curso presencial, pero se les complicaba para cursar o por un motivo u otro no pueden hacer el curso, esto es otra alternativa. Siempre lo pensamos desde ese lugar», agregó.

La capacitación tiene una duración de dos años. En tanto, hay un tercer año opcional, categoría PRO, que no es obligatorio para dirigir en el país. El único requisito para anotarse es tener el secundario completo.

Comentarios

Comentarios