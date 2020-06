El misterioso cambio de color en un lago en India: Los científicos desconocen los motivos del fenómeno

El lago Lonar, situado en el estado indio de Maharashtra, sufrió recientemente un cambio de color en sus aguas y si bien la comunidad científica baraja diversas hipótesis sobre las causas del fenómeno, todavía no pudo arribar a un acuerdo.

El cuerpo de agua se encuentra a unos 500 kilómetros al este de Mumbai y es una de las atracciones turísticas más importantes de Maharashtra, ya que se trata de una peculiar formación creada hace 50.000 años tras un impacto de un meteorito.

En las últimas semanas, el color del agua cambió de un verde oscuro a un color rojizo, algo que según Gajanan Kharat, geólogo local, ya había sucedido con anterioridad, pero que nunca el rojizo había sido tan intenso.

“Se ve particularmente rojo este año porque la salinidad del agua ha aumentado. La cantidad de agua en el lago se ha reducido y el lago se ha vuelto menos profundo, por lo que la salinidad ha aumentado y provocó algunos cambios internos”, explicó Kharat a través de la cuenta de Twitter de Maharashtra Tourism.

From Green to Pink; Lonar Crater Lake has changed its colour.#LonarLake #LonarCrater #SaltWaterLake #MaharashtraTourism pic.twitter.com/2HmvOiyr6h

— Maharashtra Tourism (@maha_tourism) June 10, 2020