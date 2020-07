La aprobación de los pliegos del directorio del BLP dividió al bloque de diputados la UCR

En la sesión de la Cámara de Diputados de La Pampa se aprobó la designación del presidente, los directores y los síndicos del Banco de La Pampa (BLP). El tratamiento de los pliegos se desarrolló en medio de un debate sobre el rol del BLP en la sociedad pampeana, y las y las políticas que implementó en los últimos tiempos.

Finalmente, las designaciones del presidente (Alexis Iviglia) junto a los tres directores (Carlos Pessi, Carlos Alberto Gaccio y Alberto Osvaldo Giorgis) fueron aprobadas por mayoría de 24 votos, con el visto bueno del Frejupa, Propuesta Federal, Comunidad Organizada, Movimiento Productivo Pampeano, y dos diputadas radicales (Agustina García y Lorena Clara); mientras que el resto del bloque de la UCR votó negativamente. Los síndicos suplente (Carlos Javier Subelet) y titular (Rosendo Manuel Peralta) fueron aprobados por unanimidad.

En primer lugar, Silvia Larreta, se refirió a la designación de Alexis Iviglia como presidente del Directorio del Banco de La Pampa. “Demostró ser una persona con una amplia experiencia. En la ronda de consulta, informaron sobre las medidas como consecuencia de la cuarentena, los cajeros, la cobertura que no existe en otras provincias. Resaltaron el trabajo que llevaron adelante en materia de diversidad. También sobre la posibilidad de dar un salto cualitativo y cuantitativo”, destacó.

Francisco Torroba justificó su voto negativo, pero no pudo evitar la fractura del bloque que preside porque Lorena Clara y Agustina García apoyaron las designaciones. “No tenemos cuestionamientos de tipo personal, sino a la política que ha desarrollado el BLP durante los últimos 4 años. Durante la crisis no contó con políticas anticíclicas, sino procíclicas, que contribuyó con la recesión”, dijo Torroba. “El BLP la juntó en pala, y cuando sucede eso, sin duda hay alguien que pierde, y perdieron los asalariados, el sector agropecuario. Nuestro BLP se hizo presente en la timba financiera. Los pampeanos pagamos más costo financiero que el Banco Central. Si el Banco hubiera actuado con políticas anticíclicas hubiéramos tenido más actividad económica”, cerró.

Sandra Fonseca planteó su disidencia, pero acompañó las designaciones porque “legalmente es lo que corresponde”. Dijo: “Me quiero detener en Iviglia, cuando alude a la pata social. Y cierta pata sociedad está debilitada, resquebrajada, ¿es un Banco privado o se tiene que diferenciar?. Si hablamos de inclusión financiera cuando hablamos de créditos, queremos que se salga de este dogma de prestar sólo a quienes tienen plata”, expresó. “El BLP a los empleados públicos le ha cobrado 50% de las tasas, mientras que a los otros trabajadores el 75%. Vamos, no obstante, a acompañar las designaciones porque legalmente es lo que corresponde”, cuestionó.

INTERNA RADICAL

El legislador Mauricio Agón respaldó la postura de Torroba: “Es excesiva la diferencia entre las tasas activas y las tasas pasivas. Al ‘Banco de todos’ le hemos solicitado una reducción de tasas sobre las cuentas corrientes, préstamos personales, entendiendo que las ganancias podrían ser un poco menos y así aliviar a los clientes. No habiendo quedado satisfecho ante las consultas, es que no voy a prestar acuerdo, y estar en desacuerdo es perfectamente legal”, planteó.

Pero, la legisladora también radical Agustina García en contraposición manifestó: “Tenemos que seguir apostando al desarrollo del Banco de La Pampa. Me ha tocado recorrer la provincia y es grato ver cada vez que vamos a un pueblo un cajero automático, y saber que la ayuda que da el Banco es muy importante. No obstante no soy conformista y quiero más presencia del Banco con apoyo económico. Adelanto mi voto afirmativo”.

RESPUESTAS OFICIALISTAS

El legislador oficialista Martín Balsa les respondió a los diputados radicales que votaron negativamente. “El problema de la producción no es un problema de crédito. Es un problema de modelo de país que instauró Mauricio Macri. Echarle la culpa al Banco que no apoyó la producción es injusto. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le corresponda”, opinó.

En esta sintonía, pidió la palabra Roberto Robledo. “En honor a la verdad, me parece que criticar a un actor como el Banco de La Pampa es injusto. Cuando se habla del ataque a las pymes… las pymes se fundieron con el aumento del gas, de la energía, por parte del gobierno nacional anterior, ¿tiene que ver con el Banco La Pampa? Para nada”, dijo.

Para finalizar, Oscar Zanoli expresó que “es muy difícil para las autoridades del Banco poder proyectar con la situación económica que vivió el país durante el año pasado. Y somos la primera provincia del país que en esta pandemia implementó los créditos a tasa 0”.

APROBACIÓN

En otro orden de cosas, se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley por el que se propicia la aprobación del Convenio Marco de Cooperación suscripto entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Administración Nacional de Parques Nacionales y el Gobierno de la provincia de La Pampa.

“El convenio es para fortalecer la preservación ambiental. Resguardar el medio ambiente es una responsabilidad de todos. Con esto se genera de interés prioritario la reserva del bosque de caldén”, explicó Agón.

OTROS TEMAS

Luego, se aprobó con el visto bueno de todos los diputados el proyecto de Resolución por el que expresan beneplácito por el nuevo test de diagnóstico rápido NEOKIT COVID 19 para detectar el coronavirus creado por científicos argentinos. “Este tipo de test asegura una amplia generación del diagnóstico, en un momento de saturación. Este procedimiento no toma demasiado tiempo, por eso queremos reconocerlo”, dijo Zanoli.

Además, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley de los diputados Marín, Fonseca y Facundo Sola, por el que se prohíbe todo tipo de oferta de alimentos con alto contenido de azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, en proximidades inmediatas y de hasta tres metros de cajas registradoras en supermercados e hipermercados.

Por último, salió por unanimidad el proyecto de Ley por el que se aprueba el Convenio Específico celebrado entre el Instituto Nacional del Cáncer y el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa.

