Lebón y Wos lideran las nominaciones a los Premio Gardel 2020

David Lebón y el joven rapero Wos, con ocho postulaciones cada uno, son los dos artistas más nominados a los Premios Gardel a la música argentina que se anunciaron hoy de manera virtual y espaciada por radio, TV y redes sociales.

Lebón fue nominado por su disco «Lebón & Co» a Álbum del año, Canción del año por «Mundo Agradable», Grabación del año, Ingeniería de Grabación, Álbum artista de Rock, Mejor Diseño de Portada, Canción de Dueto/Colaboración y Productor del año.

Por su parte, Wos (Valentín Oliva) está nominado a Álbum del año, Canción del año, Grabación del año, Álbum/canción música urbana/trap, Colaboración de Música Urbana/trap, Diseño de Portada, Nuevo artista y Productor del año.

Los Gardel los entrega la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) que reúne a las grandes discográficas y sellos independientes locales.

El listado cuenta con la novedad de la presencia de ocho nominados por categoría con el fin de dar mayor visibilidad a las producciones artísticas y la eliminación de la diferenciación entre masculino y femenino en los distintos rubros.

Los anuncios fueron realizados en una transmisión conjunta entre Radio Nacional y la señal TNT, que comenzó a las 10 y se extendió más allá de las 15, por medio de la emisión de videos realizados por periodistas especializados de distintas provincias.

Otros nombres multinominados hoy fueron el cantautor Mateo Sujatovich bajo su alias de Conociendo Rusia, que acumuló siete aspiraciones por su disco “Cabildo y Juramento”, y los platenses de Él mató a un policía motorizado, que también aparece en siete rubros y añade la de su líder Santiago Motorizado como autor de la banda de sonido de “La muerte no existe y el amor tampoco”, filme de Fernando Salem.

ALBUM DEL AÑO: Lebón & Co-David Lebón; «Caravana»-Wos; «Cabildo y Juramento»-Conociendo Rusia; «Homerun»-Paulo Londra; «Seremos Primavera»-Eruca Sativa; «La otra dimensión»-Él mató a un policía motorizado; «Relatos de la Luna»-Sig Ragga; «Utopía»-Pedro Aznar y Ramiro Gallo

CANCION DEL AÑO: Canción del año: «Canguro»-Wos; «Cien Años»-Abel Pintos; «Mundo Agradable»-David Lebón; «Corazón Licántropo»-Paula Maffia; «Quiero que me llames»-Conociendo Rusia; «La cobra-Jimena Barón; «El perro-El mató a un policía motorizado, «Quédate»-Pedro Aznar y Ramiro Gallo; «Luna»-Fabiana Cantilo y «Lucero»-Julia Zenko.

GRABACION DEL AÑO:Seremos Primavera-Eruca Sativa; Lebón & Co-David Lebón; Lucy Patané; «Caravana»-Wos; «Te estas enamorando de mi»-: Luciano Pereyra y Greeicy; «Cabildo y Juramento»-Conociendo Rusia, «Carreras de Aviones»-Súper Ratones; «Dando vueltas»- Las Pelotas.

INGENIERIA DE GRABACION: Lebón & Co-David Lebon, «La otra dimensión»-El Mato; «Cabildo y Juramento»-Conociendo Rusia; «Precoz»-Miranda; Seremos Primavera-Eruca sativa, «Hoy – 3 décadas, vol.1»-Los Cafres, «Embretao»–Tango y Milonga y Utopía-Ariel Lavigna.

MEJOR ALBUM/ CANCION MUSICA URBANA/TRAP: Caravana-Wos; Homerun-Paulo Londra; Recuerdos-Nicki Nicole; «C14TORCE-Cazzu; Canguro-Wos; «Fina & Lady»-Naomi Preizler; «El Ritmo de la Vida-Lo Pibitos; Tumbando el Club-Neo Pistea.

MEJOR ALBUM ARTISTA DE CUARTETO: Ulises Bueno, Nolberto Al K La, Ale Ceberio, Magui Olave, Diego Olmos, Tyago Griffo, Walter Salinas; Hernán, el cuartetero.

MEJOR ALBUM ARTISTA DE FOLKLORE: «Chuncano»-José Luis Aguirre; «Volver»-Sergio Galleguillo; «Folclore»-Patricia Sosa; «Qué me has hecho chacarera?-Silvia Gómez; «Perfume de Mujer-Inés Rinaldi; «Huañok Tacko»-Elpidio Herrera y sus sachaguitarras atamisqueñas, «Si mañana no fuera tanto tiempo-Fabricio Rodriguez y «Changuito de chacareras»-Martín Paz.

MEJOR ALBUM ARTISTA DE ROCK: Lebón & Co-David Lebón; «Cuna de Piedra-Fabiana Cantilo;»Lotophagy»-Willy Crook & Funky Torinos, «Mi esqueleto-Pablo Dacal; «Volviendo-Nico Bereciartúa; «Rompecabezas-Valeria Lynch; «Mujer & Ego»-Iván Noble y «Toca la guitarra y callate-Don Vilanova Botafogo.

MEJOR ALBUM ARTISTA DE TANGO: «Embretao-Omar Mollo, «Tu Alegre Corazón-Bernardo Baraj; «Inmensidad-Sandra Luna, «Casualmente-Hernán Lucero; «Arde-Marisa Vázquez; «Tango en el corazón del monstruo-Juan Lorenzo; «Música Argentina»-Mirta Alvarez y «Terco-Max Aguirre.

MEJOR ALBUM ARTISTA POP: «Bosque-Julieta Rada; «El doble-Chano; «La cobra-Jimena Barón; «10mil metros de felicidad-Mery Granados; «Las cosas que inventás-Rodrigo Manigot; «El Río Vida-Fena Della Maggiora; «Yes-Vandera; «Lucho-Lucho Arrieta.

MEJOR ALBUM ARTISTA ROMANTICO-MELODICO: «Vuelvo A Ser Luz-Julia Zenko; «Ciudadano del viento-Maxi Pardo; «Lo que nunca haría-Dario Jalfin; «Homenaje a Alberto Cortéz-Alberto Bianco; «Tributo a Sergio Denis-Fernando Terragona; «En Vuelo-Marcelo Balsells; «731 escrito está-Hector Luis Amigorena y «Me enamoré-Ángel Martín.

MEJOR ALBUM ARTISTA TROPICAL: Rodrigo Tapari, Angela Leiva, El Gordo Luis; El Dipy; Jackita; Roberto Edgar Volcan; Hernán y La Champions Liga y Juan José Piedrabuena.

MEJOR ALBUM BANDA DE SONIDO DE CINE/TELEVISION SOUNDTRACK:: «4×4-Dante Spinetta; «Cine mudo-Leo Maslíah; «La muerte no existe y el amor tampoco-Santiago Motorizado; «Notas de Paso 3-Ernesto Snajer; «Monzón, la serie (Banda Sonora Original)-Sergei Grosny; Jam Session, Primera Toma-Diego Mizrahi y la JS Band junto a Baglietto, Patricia Sosa, Jaf y otros; «De Basavilbaso a New Amsterdam-César Lerner y «Así soy yo»-BIA.

MEJOR ALBUM CANCION DE AUTOR: «Lo azul sobre mi-Loli Molina, «Algo Ritmos-Kevin Johansen; «Solo se trata de vivir 40° aniversario 1979/2019-Litto Nebbia; «Bosque-Julieta Rada; «Su reflejo es el lobo del hombre-Gabo Ferro; «Herminia»-Silvina Moreno; «Muta-Perotá Chingó; «En Viaje-Sol Mihanovich.

MEJOR ALBUM CONCEPTUAL : «Lo azul sobre mi-Loli Molina; «Abrazo de Hermanos-Pedro Aznar y Manuel García; «Muta-Perotá Chingó; «Feroza-Feli Colina; «Nafta-Nafta; «Antiguo Rezo-Silvia Iriondo y Juan Falú; «Traviarca-Susy Shock y la Bandada de colibríes; «Perlas & Conchas-Fémina.

MEJOR ALBUM DE CHAMAME: Las hermanas Vera & Mirta Talavera; «Monchito» Merlo y su conjunto; Las guitarras de Curuzú; Los Hermanos Zalazar; Javier Solís; Marcos Pereyra; Fuelles Correntinos y Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero.

MEJOR ALBUM DE JAZZ: «Rata-Pipi Piazzolla Trío; «Retrovértigo-Fernández 4; «Trío Oriental-Trío Oriental; «New York Sessions-Noelia Sinkunas; «Madera, cuero y unas campanas-Adrián Iaies, Diana Arias & Facundo Guevara; «Essence of Wes montgomery-Valentino jazz bazar; «Alegría-Yamile Burich; «The big band theory-Manuel Fraga Trío.

MEJOR ALBUM DE MUSICA CLASICA:Leo Maslíah toca Bach; Cuarteto Untref; Rafael Gíntoli & Valentín Surif: Artis Orquesta de Cámara; Chiara D´Odorico; Oscar Miranda; Camilo Santostefano & Tomás Alfaro y Eduardo Lozano.

MEJOR ALBUM DE REGGAE/SKA: «Hoy – 3 décadas, vol.1-Los Cafres; «Original roots-Bahiano; «La Búsqueda-Zona Ganjah; «Un mundo mejor-Riddim; «Made in Paraná-12 Monos; «Memoria del fuego-Banda Cafundó; «human I dub-Humanidub; «Fanfarrón Oxidado-Portátiles Steady Club.

MEJOR ALBUM DE ROCK PESADO/PUNK: «Basado en Hechos Reales-Carajo; «Infierock-Adrián Barilari; «Crudamente-Claudio Tano Marciello; «Oro para las naves-Los antiguos; «Ad libitum-Carina Alfie; «De Negro-Insobrio; «El ocaso de los héroes-Policromía y «Luchar para vivir o vivir para nada-SNS.

MEJOR ALBUM EN VIVO: «Fuerza Natural Tour, en Vivo en Monterrey, MX, 2009-Gustavo Cerati; «La Delio Valrex-La Delio Valdez; «El Vuelo del Dragón-Palo Pandolfo & La Hermandad; «Ciro y los Persas en el Estadio de River-Ciro y los Persas; «Reserva Especial 30 años (Vivo en el Luna Park)-La Mississippi; «Tu Voz Es Mi Voz-Teresa Parodi & Victor Heredia; «#20AñosAlViento-Luciano Pereyra; «Los Dopados-La música de Juan Carlos Cobián Juan Pablo Navarro Septeto.

MEJOR ALBUM FOLKLORE ALTERNATIVO: «Hermano Hormiga-Lisandro Aristimuño y Raly Barrionuevo, «Legado-La Charo; «Canciones Inoxidables-Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale; «Aquí en la piel-Topo Encinar; «Verdeado Dulzor-Verónica Condomí y Matías Betti; «Gaucha-Mavi Díaz & Las Folkies; «El buen mal-Dúo Aguirre Lorenzo y «Puentes-Leonardo Andersen.

MEJOR ALBUM GRUPO DE CUARTETO: La Konga, Chebere, Sabroso, La banda al rojo vivo, La Fiesta y Superband Bien Encendidos!, La Band Dura.

MEJOR ALBUM GRUPO DE FOLKLORE: «Mi fortuna-Don Olimpio; «Los Copla-Dúo Coplanacu; «De mi flor-Los Tipitos; «Sol Nocturno-Los Nocheros; «Antiguo Rezo-Silvia Iriondo y Juan Falú; «Homenaje a los grupos vocales-Bruno Arias + Cuarteto Kare; «Leyendas-Los Carabajal y «Territorio-Guitarreros.

MEJOR ALBUM GRUPO DE ROCK: «Seremos Primavera-Eruca Sativa: «Cabildo y Juramento-Conociendo Rusia; «Las lunas-Estelares; «De La Cabeza 2 Parte 1-Bersuit Vergarabat; «Triángulo de Fuerza-Attaque 77; «Piel-Acorazado Potemkin; «Giras y Madrugadas-La Beriso; «La peste del cazador-La chancha muda.

MEJOR ALBUM GRUPO POP: «Precoz-Miranda!; «Live Sessions, Episodio II-Mery Granados & Juani Bernal; «Hoy-MYA; «Pim Pum Pam-Ella Project; «Piel-Viralisados; «La Oportunidad-Vozenoff; «Origami-Connie y Pablo y «Diamond Tears-The Vlack.

MEJOR ALBUM GRUPO TROPICAL: Amar Azul, Los del Fuego, La Nueva Luna; Cachitas Now!; Grupo Cubillas; Los Cartageneros; Mano Arriba y Los Palmeras.

MEJOR ALBUM INFANTIL: Pim Pau; Diego Lozano e invitados; Raviolis; Magdalena Fleitas e invitados; Axel Krygier; Huesito caracú; Panam y Circo y BIA.

MEJOR ALBUM INSTRUMENTAL-FUSION WORLD MUSIC: «Aura-Bajofondo; «Menesunda: Tangolencia Rockera-Cucuza; «Perlas & Conchas-Fémina; «Creación-Manu Sija; «Lo que nunca haría-Dario Jalfin; «Llueve Sobre la Biblioteca Nacional-Juan «Pollo» Raffo; «Cazador Nocturno-Tallarita; «Girasoles-Rubén Goldín.

MEJOR ALBUM MUSICA ELECTRONICA «Balance Hernan Cattaneo Sunsetstrip-Hernan Cattaneo; «Frenkeltronic-Diego Frenkel; «Ceremonia-Anahi Arias; «Pyura-Pyura; «32 temas que olvidé en la memoria-Emisor; «Anomalía-Mistol Team; «20-Demarco Project y «Not Mister Right: An Introduction To Canal Pop-Canal Pop.

MEJOR ALBUM ORQUESTA Y/O GRUPO DE TANGO Y/O INSTRUMENTAL: «Punto de partida-César Angeleri Cuarteto; «Una tarde en Buenos Aires-Dyango y Juanjo Domínguez; «20 Años-Esteban Morgado Cuarteto; «Comme il faut-Victor Lavallén, Pablo Estigarribia y Horacio Cabarcos: «Abriendo caminos-Hugo Rivas Cuarteto; «Carlos García reinterpretado-Leda Torres; «Lunfarda Orquesta Típica-Lunfarda Orquesta Típica; «Eterna y vieja juventud-Esteban & Julia Morgado.

MEJOR ALBUM POP ALTERNATIVO: «Xavier-Emmanuel Horvilleur; «Besos en la espalda-Indios; «Resisto-Sol Pereyra; «Carreras de Aviones-Súper Ratones; «Una Linterna-Candelaria Zamar; «Darlo Vuelta Todo-Ignacia; «Meteoros+-Meteoros; «Kalanchoe-Maca Mona Mu.

MEJOR ALBUM ROCK ALTERNATIVO: «Relatos de la Luna-Sig Ragga; «Lucy Patané-Lucy Patané; «Salva-Los Caligaris; «La otra dimensión-Él mató a un policía motorizado, «Jueves-El Cuarteto de Nos; «Polvo-Paula Maffia; «Dutsiland-Mi Amigo Invencible y «Laif-Sorin.

MEJOR CANCION DE DUETO/COLABORACION: «Mundo Agradable-David Lebón feat. Ricardo Mollo; «Ouke-CA7RIEL, Paco Amoroso; «Amor-Los Palmeras ft. Marcela Morelo; «Te estas enamorando de mi-Luciano Pereyra y Greeicy; «Las luces-Él mató a un policía motorizado junto a Anabella Cartolano; «Mujer, niña y amiga-Los Tipitos feat Abel Pintos; «Todavía-Kapanga Ft. Nahuel Pennisi; «Como Así-Lali feat. CNCO.

MEJOR COLABORACION DE MUSICA URBANA/TRAP: «Animal-ACRU x WOS; «No Sigas-Dante Spinetta & Neo Pistea; «Moviedaze-Fernandez 4 Ft. Ca7riel; «Party (feat. A Boogie Wit Da Hoodie)-Paulo Londra; «Shorty-Nicki Nicole, Duki; «Te Quiero-La Queen Feat. Emanero; «Solo Pienso En Ti (feat. De La Ghetto & Justin Quiles)-Paulo Londra y Tumbando el Club (Remix)-Neo Pistea.

MEJOR COLECCION DE CATALOGO:»Nada-Miguel Abuelo & Nada; «Travesti-Daniel Melero; «Sonido Original del Sur-Sonido Original del Sur; «Grandes Éxitos (Vol.1 y 2)-Tito y Pelusa

MEJOR DISEÑO DE PORTADA: «Caravana-Diseñador: Martin Levi-Juan Sanchez-Stephen Thayalan-Lucila Taba; «Lebón & Co-Diseñador: Omar Souto; «Relatos de la Luna-Diseñador: Ricardo Cortes; «Utopía-Diseñador: Alejandro Ros; «Gaucha-Diseñador: Marcos López; «Una Linterna-Diseñador: Ian Kornfeld; «La otra dimensión-Diseñador: Santiago Barrionuevo, «Precoz-Diseñador: Alejandro Ros.

MEJOR NUEVO ARTISTA: «Caravana-Wos: «Cabildo y Juramento-Conociendo Rusia; «Recuerdos-Nicki Nicole; «Copa Glasé-Nathy Peluso; «TKM-FLORIAN; «Laif-Sorin; «Esencia Piazzolla-Chuecas y Locas; «Una Linterna-Candelaria Zamar; «Mi fortuna-Don Olimpio; «Dejar de Extrañarte- Franco Masini

PRODUCTOR DEL AÑO: Gabriel Pedernera por Lebón & Co, Facundo Yalbe por «Caravana», «Legado»-Productor: Juan Blas Caballero / Daniel Martín; Lucy Patané; «Aura» por Gustavo Santaolalla y Juan Campódonico; Nico Cortton por Cabildo y Juramento «Cabildo y Juramento; Mauro De Tommaso y Nico Cotton por «Recuerdos» y «Retrovértigo» por Nicolás Kalwill y Cirilo Fernandez.

