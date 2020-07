Gaccio cruzó a Torroba: «El BLP tuvo que adaptarse a la timba financiera del macrismo»

El director del Banco de La Pampa (BLP), Carlos Gaccio, confesó que le provocaron dolor las declaraciones del legislador Francisco Torroba (Juntos por el Cambio) en el recinto de la Cámara de Diputados de La Pampa, porque «no es verdad» que el banco de economía mixta «no quiso prestar plata», sino que se tuvo que adaptar «a la timba financiera» del gobierno macrista. «El gobierno de Mauricio Macri se jugó por la timba financiera, porque a los porteños les gusta mucho ganar plata sin trabajar y sin sacrificarse; y ahí está el resultado que tendrán que solucionar los próximos gobiernos», analizó el cabañero conhelense en Radio DON 101.5 Mhz.

El pliego de Carlos Gaccio, y los demás integrantes del directorio del BLP fue aprobado -el jueves- por mayoría en la Legislatura pampeana. El ex intendente de Conhelo, del espacio Convocatoria Independiente, se lamentó porque la aprobación «no fue por unanimidad pero sí por una amplia mayoría».

La votación dividió al bloque de la UCR y debilitó la presidencia de Francisco Torroba, que no pudo contener a su bancada, dado que las legisladoras Lorena Clara y Agustina García acompañaron al oficialismo para designar a las autoridades de la banca pampeana.

«Me dolió en el alma cuando el diputado (Francisco) Torraba manifestó que el sector agropecuario no había sido asistido crediticiamente por el BLP, cuando fui uno de los que más bregué para que haya créditos más convenientes para el sector agropecuario», confesó Gaccio. Entendió que estas «son cosas de la política», y en este segundo período «habrá que seguir trabajando y mejorando lo que se puede».

Timba financiera

«A muchos les molesta que el BLP haya tenido muchas ganancias, pero eso no significa que no hayamos querido prestar la plata a tasas convenientes, sino que fue la política monetaria que estableció el gobierno de Mauricio Macri terminó con un gran endeudamiento externo y ahora lo tendrán que solucionar y pagar los gobiernos que vienen», analizó Gaccio.

El cabañero de Conhelo refutó la postura mayoritaria del bloque de la UCR, recordando que durante la pandemia el BLP «salió con créditos a tasas cero y todos habían dicho que había que salir al 24 por ciento, y ahora tenemos en vigencia la promoción para los comercios con tres cuotas fijas y 25 por ciento de descuento».

Destacó que el BLP se ha convertido en un banco «más regional». En «cuatro años renovamos e incorporamos cajeros automáticos, construimos nuevas agencias para desarrollar fuentes laborales en varias localidades y siempre apuntamos a crecer, porque estamos cerca de inaugurar en Río Cuarto y estamos proyectando lo de San Luis y tuvimos una gran recuperación en sucursales de Buenos Aires y en Río Negro y Neuquén con líneas muy ventajosas», detalló.

Leliq y lebac

El entrevistado aseguró que personalmente tiene «la conciencia tranquila» porque el BLP trató de aplicar las mejores alternativas a los pampeanos durante los cuatro años macristas «de timba financiera».

«Preferimos ganar plata y no quebrar a las empresas o individuos pampeanos, insistiéndoles para que tomaran dinero a esas tasas», confesó.

“El BLP con las Lebacs y Leliq obtuvo buenas ganancias, pero no porque no quisiéramos prestar la plata. A muchos aconsejé que no tomen créditos a estos valores del 70 u 80 por ciento anual o descubiertos superiores al 100 por ciento, porque la economía de las empresas e individuos se iba a venir abajo», relató.

«En el sector agropecuario hubo muchos pampeanos que obtuvieron créditos a cuatro años al 14 por ciento con tasas fijas, y muchos compraron camiones, cosechadoras, fumigadoras y sembradoras y hoy lo están pagando cómodamente porque la inflación y la devaluación los favoreció», ejemplificó Gaccio.

Así indirectamente desacreditó las críticas del legislador santarroseño Francisco Torroba. «Los créditos para retención de terneras a cinco años con una tasa fija del 17 por ciento, y quien lo tomo conscientemente se vio muy beneficiado», agregó.

-Entiendo que el BLP se tuvo que adaptar a un modelo económico que devastó a gran parte de la economía nacional.

-Cuando empieza la guerra de subir las tasas de interés para que el dólar no aumente, indudablemente que la gente se encuentra bloqueada. Muchas veces hay que tomar un crédito, pero a esas tasas es imposible. No nos olvidemos que en la década del 90 nos tragamos el verso de la revolución productiva y quedaron 200 mil productores en el camino. El BLP no podía embarcar a la gente en esas tasas, y había que pagar los plazos fijos como fijaba el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Y tuvimos que entrar en el juego de las Leliq y las Lebac. Por si hubiéramos perdido plata, nos iban a criticar porque perdimos plata.

