EE.UU: Policías acribillan y matan a un latino en su auto

Un grupo de policías acribilló y mató a un hombre latino que estaba dentro de su auto en Phoenix, Arizona, y un concejal y un amigo de la víctima cuestionaron la versión oficial y alertaron sobre un nuevo caso de brutalidad policial, según informó hoy la prensa estadounidense, a poco más de un mes del asesinato de George Floyd.

Un video que se viralizó el fin de semana muestra como un grupo de policías rodea un auto estacionado frente a una casa y le grita a la persona que estaba dentro con las ventanillas cerradas, hasta que de repente se escuchan decenas de disparos, gritos y, finalmente, se ven las ventanillas estalladas.

My friend’s cousin was killed today while sleeping in his OWN driveway by Phoenix PD. He was unarmed and shot at close range. Please share so we can get him justice. #justiceforjames pic.twitter.com/5C9CupUmqi

— jess (@heybtwj) July 5, 2020