En Rucanelo, demoraron a cuatro cazadores furtivos de La Maruja

La policía de Conhelo y Rucanelo demoró, durante la madrugada de este miércoles, a cuatro cazadores de La Maruja que practicaban la cinegética por caminos vecinales con una jauría de seis canes. El procedimiento se desarrolló en la zona de los lotes 22 y 23.

Los cazadores iban en una pick up Toyota Hilux preparada precariamente para transportar la jauría. Y la policía pudo determinar que los canes no tenían las libretas sanitarias, y los cazadores no contaban con los permisos de caza.

La situación provocó la demora y secuestró de cuchillos, un reflector casero de mano, linternas y un handy; y se les labró una infracción a la Ley provincial 1194 con intervención de la dirección de Recursos Naturales de La Pampa.

Paralelamente, se labró una infracción a la Ley 24449 y se retuvo el rodado, porque el conductor no contaba con la licencia de conducir, circulaba con un enganche sobresalido y una luz baja quemada.

