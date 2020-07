Coronavirus: La Pampa continúa sin casos positivos y se monitorea a más de 1.300 personas

El Ministerio de Salud de la Nación publicó la definición de caso para el país, la cual está adaptada a la situación epidemiológica de La Pampa, que continúa, actualmente, sin casos positivos de la Covid -19.

A la fecha La Pampa tiene 450 casos notificados, de los cuales 443 se han descartados por laboratorio, 7 casos se han confirmado para la Covid -19 (cuatro en Santa Rosa, uno en General Pico y dos en Realicó) todos se han recuperado. La tasa de incidencia provincial es de 1.7 cada 100.000 habitantes.

MONITOREOS



La Dirección de Epidemiología realiza el monitoreo de viajeros con indicación de aislamiento estricto, al día de la fecha se registraron 6.792 personas con antecedente de viaje, de las cuales 1.310 continúan siendo monitoreadas.

CASOS SOSPECHOSOS – CRITERIO 1

Toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas (Fiebre 37.5°C o más, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica y en los últimos 14 días: Tenga un historial de viaje fuera del país o tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de COVID-19 en Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires, Provincia de Chaco: Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, Provincia de Río Negro: Cipolletti y Gral. Roca, Provincia de Neuquén: ciudad de Neuquén, Plottier, y Centenario, o resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada o sea personal esencial.



CASOS SOSPECHOSOS – CRITERIO 2

Toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas (Fiebre 37.5°C o más, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica y requiera internación.



CASOS SOSPECHOSOS – CRITERIO 3

Contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19: Ante la presencia de 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia de reciente aparición.



CASOS SOSPECHOSO – CRITERIO 4

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otros signos o síntomas (ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas).



CASOS SOSPECHOSOS – CRITERIO 5

Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días y dos de los siguientes: a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos o pies). b) Hipotensión o shock. c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-proBNP). d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D). e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). Y marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina. Y

ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos).



RECOMENDACIONES

Ante la presencia de síntomas y epidemiología compatibles con la definición de caso sospechoso, se insta a la población a que haga un contacto telefónico de inmediato con el sistema de salud, refiera el antecedente y evite el contacto social.

Para más información sobre información y protocolos visitar el sitio del Ministerio de Salud de la Pampa: https://www.salud.lapampa.gov.ar/Coronavirus.asp

