Una pampeana en el video que mostró Alberto Fernández en el acto del Día de la Independencia

Treinta y cuatro chicos de todas las provincias leen el acta de Declaración de la Independencia en el video que dio inicio al acto por el Día de la Independencia que encabezó el presidente Alberto Fernández desde la Residencia de Olivos y contó con la participación del Jefe de Gobierno porteño y los 23 gobernadores provinciales. En el video aparece la joven santarroseña Martina Garanzine.

Las imágenes también fueron difundidas en las redes sociales de la Casa Rosada bajo el saludo: «¡Feliz Día de la Independencia, argentinos y argentinas!y se inician con una vista de la Casa Histórica de Tucumán. Luego se suceden los chicos letyendo el acta que firmaron los diputados el 9 de julio de 1816. Algunos de ellos lo hacen en idiomas originarios: qom, quechua, wichi y guaraní.

En 2011, durante la celebración tradicional del 9 de Julio en Tucumán, la entonces presidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exhibió el manuscrito del Acta de Independencia de 1816, traducido al aymará para divulgarlo entre la población criolla y aborigen de la región. También está documentado que en la época se hicieron traducciones al quechua y al guaraní.

JOVEN SANTARROSEÑA

Martina Garanzine tiene 17 años, está en el último año del secundario en el colegio Ciudad de Santa Rosa y participó en el video que mostró la Presidencia de la Nación en el acto oficial del Día de la Independencia.

«A mí siempre me gustó participar de los actos patrios, siempre me sumé a todas las movidas tanto en la escuela como en el colegio. En este caso me llamó Gabriela Mayoral (es la titular de la Dirección General de Educación de Secundaria de La Pampa) y me propuso participar. Me encantó la idea así que enseguida dije que sí», contó Martina a cronistas del diario La Arena.

«Hice cuatro videos, uno recitando el preámbulo, que me llevó bastante tiempo porque es largo y quería que quede re bien así que intenté varias veces, y después los otros con distintas frases y diciendo ‘¡Viva la patria!’ Me parece un poco increíble poder participar de algo tan grande, que a pesar de esta situación del coronavirus te convoquen y se arme algo tan lindo la verdad que es loco y me pone muy contenta», relató la joven pampeana.

