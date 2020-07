Anonymous advierte que TikTok ejecuta un espionaje masivo y recomienda que lo desinstalen

El grupo de activistas Anonymous lanzó una alerta para los usuarios de TikTok. Según una de sus cuentas de Twitter, la aplicación es un malwere del gobierno chino que ejecuta un espionaje masivo y recomienda desinstalarla.

“Elimina TikTok ahora; si conoces a alguien que lo está usando, explicale que es esencialmente malware operado por el gobierno chino que ejecuta una operación de espionaje masivo”, señaló el grupo.

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba evaluando prohibir la aplicación china TikTok, en medio de fuertes tensiones entre Washington y Pekín.

«Es un gran negocio. Mire, lo que sucedió con China con este virus, lo que le hizo este país y al mundo entero es vergonzoso», dijo, limitándose a indicar que la prohibición es «una de las muchas opciones» en estudio contra China, a la que acusa de falta de transparencia con relación a la pandemia.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG

— Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020