El conmovedor intercambio entre Alberto Fernández y un trabajador que cobra el IFE

“Siempre que llovió, paró.” Con esa frase que el humorista Alberto Olmedo citaba para cerrar uno de sus clásicos sketch, el presidente Alberto Fernández le envió un mensaje de aliento a un joven que, a través de un video casero, le contó lo que había hecho con lo que cobró por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la ayuda que el Gobierno otorgó a 9 millones de personas para paliar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus.

El mensaje del jefe de Estado fue una respuesta a un video que Ezequiel Masson, un vecino de Bahía Blanca, le había enviado para agradecerle el IFE. En la grabación se lo ve cocinando pastas, que es el emprendimiento que puso en marcha con los 10 mil pesos de esa ayuda.

En su video, Masson cuenta que es músico y está sin trabajo “desde hace un año”. Vendía equipamiento médico “pero me ha tocado un mal momento”. Y con la pandemia, “aún peor”, relató. Por eso recurrió al IFE. “Nunca le pedí nada al Gobierno pero decidí tomarlos frente a la necesidad tan grande que tenía”, contó.

Según relató, rescató “la vieja Pastalinda de la Abuela”, de hace 50 años, “compramos con ese dinero tres muzzarelas, un jamón cocido y algunas cosita más, y comenzamos a trabajar”. Ahora fabrica pastas caseras.

Aparecieron los clientes y, frente a la alta demanda, “en 20 días hemos triplicado el dinero” que recibió del Estado. “Cuando hablaban de reinventarse, yo no lo veía. Y un día desperté, lo vi y acá estamos”, reconoció el muchacho.

Alberto Fernández respondió a través de otro video que le hizo llegar a Masson. “Te he visto trabajando, no en lo tuyo sino en lo que tenés que trabajar por ahora”, dijo y reconoció que él también “en algún momento he hecho tallarines con esa misma maquinita” de amasar pastas.

Le expresó su alegría por aprovechar de esa manera “esa muy chiquita ayuda que el Estado está dando” y cuya demanda lo sorprendió. “Mucha gente está necesitando esa pequeña ayuda y por eso la seguimos manteniendo, para que, por poco que sea, ayude a pasar mejor este tiempo difícil que nos toca vivir.”

Por último, le deseó que “pronto puedas volver a lo tuyo” y que una vez superadas las medidas de aislamiento social “todo en orden vuelva a recomponerse”.

“Los más importante –subrayó el jefe de Estado- es que todos sepamos que hay momentos en que el otro necesita ayuda y lo que tenemos que hacer es darla. Eso nos hace más humanos. No aflojes, porque ‘siempre que llovió, paró’, decía Olmedo y tenía razón.”

Una vez recibida la respuesta del Presidente, Masson la publicó en su cuenta de Facebook. “Hoy se me cumplió el sueño más grande de mi vida”, dijo. “Le envié un video al Presidente de la Nación Argentina y a que no saben que paso? Pues, me contestó”, agregó. Volvió a agradecerle la ayuda y le pidió que “siga para adelante, que no afloje”.

