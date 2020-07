En Pinamar, murió de frío un ex músico de la Bersuit

View this post on Instagram

Hola mi nombre es Fabiana y estoy buscando ayuda desesperadamente para poder ayudar a un hombre en situación de calle, el es un artista muy talentoso, Raul Pagano, ex músico tecladista de la Bersuit, el duerme a la interperie, esta todo sucio, en el hospital me dijeron que le dan la comida, pero el necesita internarse, no esta bien es adicto al alcohol, debería tener un tratamiento psicológico , todos luchamos por la vida, esta también es una vida en peligro, me ha dicho que seria mejor morir que estar así, lo vi llorar y el no se da cuenta que tocó fondo, no se como ayudarlo, pero le pido a Dios que encontremos un alma caritativa que pueda ayudarlo o orientarme para poder sacarlo de este pozo, es muy inteligente , intelectual, sabe muchisimo de música, no podemos mirar al costado pudo tocarte a vos o a mí , pero le toco a él, es un pobre necesitando una mano, alguien que lo contenga y no le importe el olor, yo me siento muy limitada económicamente pero le doy mi oido y mi amistad, NO ALCANZA!!!. Tengo miedo que cometa una locura y no me voy a poder perdonar no haber hecho nada, ayudenme, pongan puntitos, compartan a quien pueda ayudarme por favor, es una vida que podemos salvar. SI ALGUIEN CONOCE A SU FAMILIA HAGANLE LLEGAR ESTE MENSAJE, Mm dijo que tiene dos hijos y su papa es director de la radio la colifata, no se mas nada. #raulpagano#ayudaaraulpagano#