Histórico fallo de la CSJ: Ziliotto pidió que Mendoza “largue ya” el agua del río Atuel

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó una conferencia de prensa, para referirse al histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nación (CSJ), que establece un caudal mínimo permanente de 3,2 m3/s del río Atuel en territorio pampeano. El mandatario pampeano estuvo acompañado por funcionarios provinciales; legisladores nacionales y provinciales, de distintas extracciones políticas, y dirigentes de ONG´s pampeanas. «Yo creo que vamos a tener agua y el oeste va a volver a ser lo que fue», destacó Ziliotto.

«La lucha por la soberanía hídrica es una bandera que atraviesa a todos los pampeanos: nos unifica en el reclamo. No depende del sector en donde estemos desarrollando la vida social, profesional. Por eso hoy este paso tan trascendental que damos a partir del fallo de la CSJ creo que es algo que tiene que orgullecernos a todos por igual», expresó Sergio Ziliotto.

«Es una lucha de más de 70 años, en donde Mendoza nos robó un río. Es una lucha de muchos dirigentes que siguieron a pesar de los tragos amargos. Hay muchísimos pampeanos que tienen mayor cuota de participación que la que tengo yo”, destacó Ziliotto.

“Circunstancialmente ocupo el cargo de gobernador pero eso no me hace dueño del logro. Hay muchos dirigentes que integran los representantes de la CIAI. Quiero identificarlos porque trabajaron sin cesar en esta lucha. Hoy quiero nombrar a Carlos Verna y Edgar Morisoli. Ambos lucharon mucho, uno ya no está en la gestión y el otro no está entre nosotros», agregó.

FALLO HISTÓRICO

«Como ustedes saben la CSJ con un fallo histórico fijó un caudal mínimo permanente para corra el río Atuel por La Pampa. Mucho se va a hablar; si es poco o es mucho. Es una muestra interina, para empezar. Como punto inicial Mendoza propuso 1,3 m3/s y La Pampa, 3,4m3/s», detalló Ziliotto.

Por otro lado, explicó que el mismo fallo de la CSJ fija 90 días para que entre las dos jurisdicciones, La Pampa y Mendoza junto con el Gobierno Nacional se pongan de acuerdo para llegar a esa medida. «El fallo habla de acciones y de obras para que decidamos cuales deben ser las adecuadas. Si no nos ponemos de acuerdo, la corte decidirá», detalló.

«La primera acción que vamos a demandar nosotros es que Mendoza suelte el agua. Porque el río no es de Mendoza solo. Es también de La Pampa», sentenció.

LASTIRI: “SATISFACCIÓN Y EMOCIÓN”

«Este fallo es una gran satisfacción y emoción. Los pampeanos luchamos por mucho tiempo. Todos sabemos que esto es una causa en la que no hay ateo. La corte ha tomado casi todos los elementos que La Pampa ha propuesto. Eso refleja el enorme trabajo que ha hecho la provincia en la lucha y la adaptación por cumplir los requerimientos», dijo el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri.

«Hoy La Pampa ha logrado un gran fallo. Hoy ha pegado un salto cuantitativo y cualitativo no solo para la provincia sino a nivel nacional en cuanto a lo que refiere a concientización ambiental», agregó.

GÓMEZ: “UN PUNTO DE RACIONALIDAD”

El dirigente Héctor Gómez, integrante de Fundación Chadileuvú dijo: «este fallo significa poner un punto de racionalidad a algo muy irracional que hizo Mendoza. Se trata de un río que no está. Pienso en los habitantes del oeste pampeano y el sufrimiento humano que debieron afrontar por la falta de agua. Hoy tenemos que reivindicarlos a ellos».

DORNES: “ESTAMOS SATISFECHOS”

Pablo Dornes, representante de la UNLPam, expresó: «Estamos satisfechos con este valor de caudal. Nosotros nos abocamos en tratar de definir un caudal adecuado y si bien no es el mismo que propusimos, estamos conformes con el fallo».

RODRIGUEZ: “RECONOCIMIENTO”

Roberto Rodriguez, representante de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, dijo: «Una gran emoción nos embarga en este momento. Este fallo implica el reconocimiento y todo lo que venimos diciendo durante mucho tiempo: «El Atuel también es pampeano».»

MARÍN: “HECHO HISTÓRICO”

Espartaco Marín, diputado provincial, también presente en la conferencia expresó: «Es un hecho histórico. La Corte fijó un caudal mucho más cercano de la propuesta de La Pampa, que la de Mendoza. Vamos a seguir luchando y acompañando».

PÉREZ ARAUJO: “UN NUEVO PASO”

Hernán Araujo, diputado nacional, afirmó: «Esto es una lucha de todos y todas los pampeanos y pampeanas. Es un nuevo paso para que se recupere el río que alguna vez nos fue robado. Queda muchísimo trabajo por delante, ese es el desafío. Señor gobernador, cuente con nosotros para que el fallo se haga efectivo y que el río Atuel corra por la provincia. Hoy festejamos, mañana nos ponemos a trabajar».

BERHONGARAY: “NOS DIO LA RAZÓN”

Por su parte, el diputado nacional Martín Berhongaray, expresó: «Una vez más la Corte le da la razón a la provincia de La Pampa, complementando con lo de hoy, aquel fallo muy importante del año 2017. La Corte habla de la unidad de cuenca, que ha sido una de las banderas históricas de La Pampa. La Corte además marcó la necesidad de conformar un comité de cuenta».

VANINI: “EXPRESIÓN CULTURAL”

Por último, en la conferencia se contó con la palabra de José Vanini, secretario general de gobierno: «Hoy expreso satisfacción por el fallo que ha dictado la Corte. Lo que sucede en el juicio transciende el juicio, es la expresión cultural de lo que ha sucedido en la provincia en estas dos últimas décadas».

Comentarios

Comentarios